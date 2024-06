Trabajador de circo perdió billetera y se la devolvieron:“Paraná me dio alegría”

Luis Rodríguez trabaja desde hace años en el circo Mundial, que actualmente está instalado en Paraná. El pasado martes28, el hombre fue a comprar pañales a un supermercado de calle S. Domínguez para su hija y en un descuido perdió la billetera. Luis, contó que días después una familia se acercó y se la devolvió. “Fue una sorpresa, no me la esperaba”, dijo el hombre a Elonce al expresar que “Paraná me dio alegría”.En diálogo con Elonce, reveló que “estoy muy contento con la estadía que estamos teniendo en Paraná y más aun con la acción de la gente”. Al recodar lo de su billetera señaló que “ a los días que la perdí, en la función del día de domingo, se acercó un hombre que me decía que tenía plata mía. Pensé que me estaba cargando, pero después de un momento me contó lo del supermercado y primero me muestra el ticket de los pañales, y me devolvió la plata”“La acción valió muchísimo, porque me busco para devolverme el dinero”, precisó.El trabajador contó que toda su vida vivió en el circo, “nací en Uruguay, tengo una madre de Brasil y un padre argentino”, expresó al sumar que sus hijos nacieron en Argentina”.Contó que la vida de los trabajadores de Circo es maravillosa, “somos un barrio ambulante, en verano y vacaciones de inverno se suman más artistas”A su turno, el dueño del circo contó: “La gente de entre ríos es maravillosa. Estamos en una zona muy hermosa, frente a la plaza Mujeres Entrerrianas. Queremos que la gente disfrute del hermoso show que estamos dando”.Declaró que tienen muchas funciones: jueves a las 21:00 horas; viernes 18 y 21 horas; sábados y domingos: 15:30, 18 y 21 horas y horas con 2 x 1”.Señaló que el circo cumplió 14 años de historia y contó que “somos 60 personas que vamos de un lado para el otro, el circo es el primer espectáculo que se creó en el mundo y llevamos la alegría y magia para todos lados”.