ONG “Un cielo nuevo” entregó más de 530 viandas a personas en situación de calle

La labor por alimentar a las cientos de personas que viven en situación de calle no cesa en aquellas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que se dedican semanalmente e incluso a diario en darles una ración de comida. En este caso, "Un cielo nuevo" repartió viandas en distintos puntos de la ciudad de Paraná.Lorena expresó en primer lugar cómo transcurría el recorrido: “Ahora estamos en el hospital San Martín, ya hicimos las tres plazas principales, donde hay más caudal de gente. Repartimos más de 530 porciones. Ahora nos quedarían 15 y 20 entre las tres paradas que nos quedan”.Por otra parte, Omar detalló que se preparó como alimento: “Fue un rico guiso con abundante carne y arroz”. Asimismo, agregó: “Nos sorprendió hoy la cantidad de gente. Ayer estuve en el recorrido de la gente de Crespo, con un grupo de la iglesia, que lo nuclea Suma de Voluntades y no había tanta gente”.