Video: las opiniones de los usuarios tras suba del boleto de colectivo

Costo de tarifas

Comenzó a implementarse la nueva tarifa para el transporte público de pasajeros, tanto en Paraná como en el área metropolitana que comprende a Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda.Este lunes, Elonce consultó a usuarios de colectivo sobre el aumento del pasaje sobre qué pensaban al respecto.“Da pena el estado de las unidades, es muy caro viajar en colectivo. Se nos van unos 50.000 pesos al mes”, dijo una usuaria a Elonce.En tanto, otra mujer señaló que estaba al tanto del aumento del pasaje de colectivos y señaló que “todo sube, no tenemos como defendernos, siempre necesitamos viajar, en mi caso tomo alrededor de tres colectivos por día entonces no nos queda más remedio que cargarle más saldo a la tarjeta”. Acto seguido, mencionó que las frecuencias del servicio están “bastante bien, pero las unidades son deplorables”.“Se siente muchísimo el aumento en la economía familiar, no nos queda otra opción porque hay que viajar si o si”, sostuvo una mujer al sostener que es una situación agotadora.“Tomo un colectivo al día, para ir a trabajar y lo que facilita mucho es el descuento estudiantil”, dijo una joven.a) Boleto general: $940 (PESOS NOVECIENTOS CUARENTA)b) Boleto primario: $94 (PESOS NOVENTA Y CUATRO)c) Boleto secundario: $235 (PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO)d) Boleto terciario y universitario: $282 (PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS)e) Boleto Obrero y Empleado Público: $611 (PESOS SEISCIENTOS ONCE)f) Boleto jubilado: $423 (PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRÉS)g) Franja horaria: $752 (PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS)h) Combinado: $940 (PESOS NOVECIENTOS CUARENTA)i) Boleto nocturno: $1222 (PESOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS)a) Boleto general: $1300 (PESOS MIL TRESCIENTOS)b) Boleto primario: $130 (PESOS CIENTO TREINTA)c) Boleto secundario: $325 (PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO)d) Boleto terciario y universitario: $390 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA)e) Boleto Obrero y Empleado Público: $845 (PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO)f) Boleto jubilado: $585 (PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO)g) Franja horaria: $1040 (PESOS MIL CUARENTA)h) Combinado: $1300 (PESOS MIL TRESCIENTOS)i) Boleto nocturno: $1690 (PESOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA)