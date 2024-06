A 60 años del reinicio de la obra, presentan datos inéditos del Túnel Subfluvial

Foto: Lisandro Nelson Villar y Eduardo López Segura

Los representantes de Santa Fe y Entre Ríos en el Túnel Subfluvial, Lisandro Nelson Villar y Eduardo López Segura, presentaron las conclusiones de un informe elaborado por el área de Archivo de esa entidad biprovincial.“Hoy se cumplen 60 años de la firma del acta de reiniciación de las obras del Túnel, porque si bien se había firmado el Tratado Interprovincial en el ´60, se fueron interrumpiendo por la falta de financiación, a punto tal que, al mes de abril de 1964, de 100 empleados trabajaban 40 porque se había reducido el personal”, repasó Villar a. Y destacó: “El impulso de los gobernadores Tessio y Contín, con la presidencia de Illia, llevó a que se firmara el acta de reinicio de obras el 3 de junio de 1964”.“Hoy se expondrán datos históricos que no habían dado en su momento”, comentó el director del Túnel por el lado santafesino y agradeció la presencia del intendente de Santa Fe “en representación de los santafesinos en el acto”.“Se trata de una reivindicación histórica que inició mi par de Santa Fe en la investigación sobre distintos hechos de la historia del Túnel Subfluvial”, completó López Segura durante la presentación que se desarrolló este lunes en el Centro de Interpretación, ubicado en la cabecera paranaense del viaducto.Por su parte, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, al dar cuenta de “la conexión interprovincial y de dos ciudades capitales”, hizo hincapié en la importancia de “reivindicar estos 60 años de reinicio de la obra y que hoy se vea concluida con una idea de modernización del Túnel y poder revalizarlo”.En la ocasión, se le consultó a Poletti por el proyecto para construir un puente que una a Paraná y Santa Fe. “Las ideas de modernización de conexión en la ruta interprovincial tienen que estar en proyecto, después se verá factibilidad, impacto y prioridades; pero por el volumen de autos, se piensa en tener otra conexión por si el Túnel, en algún momento, sufra”, fundamentó el mandatario municipal al comparar que “como intendente de la era Milei, todavía no se logra la construcción del puente Santa Fe-Santo Tomé”.“Con los cuidados que se tienen del Túnel, las distintas reparaciones e investigaciones, hoy tendrían prioridad, otras conexiones, lo que no quita que tengan que estar proyectadas”, acotó Poletti y bregó “por un acuerdo interprovincial”. “Necesitamos políticos de diálogo, que pensemos en el vecino y dejemos de pensar la política, como lo que se habrá dado en aquel encuentro entre ambos gobernadores para decidir un túnel que conecte a ambas provincias”, comparó e instó “al diálogo y el consenso”.