Paro de colectivos, reaviva discusión del horario comercial de corrido en Paraná

Se trata del Salón Amable, una alternativa para empleados de comercio ante el paro de colectivos, que les impide regresar a su casa y luego volver al trabajo. El secretario general del SEC dijo a Elonce que siguen planteando el horario corrido.En el tercer piso del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná funciona un “Salón Amable” en el cual aquellos trabajadores que se ven afectados por el paro de colectivos, pueden utilizar para descansar y hacer más amena la espera entre horarios.En diálogo con, Daniel Ruberto, secretario general del gremio, recordó que el espacio funciona desde hace tres años. “Al principio venían uno o dos, ahora hay bastante gente porque se ha acrecentado con el paro de colectivos y porque además la ciudad creció mucho”.Además, indicó que “el empleado de la administración pública que sale después de las 13 o los bancarios que salen a las 15 si se va a su lugar de origen, a la periferia de Paraná no vuelve más a la peatonal”.Ruberto dijo que hay empresarios que ya están implementando el horario corrido “por su propia cuenta, hay otros que son reacios a este cambio. Nosotros decimos que es cuestión de costumbre y además lo planteamos para la temporada invernal, no en verano”, donde se haría cortado.Sobre el conflicto con los choferes, el gremialista indicó que ante la falta de subsidios de Nación, “se va desgranando hacia las provincias y municipios. La ciudad no está en capacidad para subsidiar el transporte público y no todos los trabajadores tienen auto o motito, y la bicicleta, si bien es buena, un día como hoy no se puede usar”.“Es obligación del Estado intentar que el transporte público funcione”, remarcó.Finalmente, el secretario general del SEC, explicó que el Salón Amable dispone de “sillones reclinables, televisión, mesas, agua caliente, te, café, mate. Muchos traen su vianda, la gente lo cuida y se respetan. Es un lugar de descanso y está abierto para afiliados y no afiliados”. El primer grupo puede ir además con su grupo familiar que ya está registrado.