Camión enganchó cables, tumbó dos postes y uno cayó sobre una vivienda

Un camión enganchó cables del tendido eléctrico y telefónico y tumbó un par de postes, uno de los cuales terminó sobre el frente de una vivienda.La situación se registró pasadas las 13.30 en la intersección de calles Ituzaingó y Libertad, de la ciudad de Paraná.“Se sintió un ruido y salimos a mirar. Me enteré que un camión arrasó con todos los cables y siguió de largo, no paró”, contó una de las vecinas que resultó damnificada y se encuentra sin el servicio de energía ni internet. “Aparte quebraron el poste de madera que está sobre mi vereda, y estamos viendo si se cae o no”, lamentó.Jeremías estaba limpiando el techo de su casa cuando vio pasar “un camión con un acoplado grande que primero se llevó puesto todos los cables, que quedaron tirados, y al querer hacer marcha atrás chocó el poste que también quedo tirado”. Tras su accionar, el camionero no se detuvo, pero ya habría sido identificado por la Policía y pertenecería a una empresa de transporte.Todo el barrio quedó sin luz e internet.“Estaba terminando de almorzar, viendo televisión y empecé a escuchar ruidos, como algo que se venía abajo y en ese momento se cortó la luz”, dijo un hombre cuya vivienda sufrió serias consecuencias ya que un poste del tendido eléctrico cayó sobre la reja del frente de su casa.Personal de Enersa se hizo presente en el lugar para reparar los daños ocasionados y restablecer el servicio a los vecinos afectados.