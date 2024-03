La tradicional Feria de Semana Santa ya es el paseo más visitado en Paraná

Paraná Circuito de ferias y oferta gastronómica en Paraná durante el fin de semana

Video: Feria en Paraná: una promoción de salame y queso, y el puesto de planteras ecológicas

Video: Feria en Sala Mayo: artesanías para cocinar, un artesano de la plata y, un productor de té

La agenda del fin de semana en Paraná

La tradicional Feria de Semana Santa en Sala Mayo es uno de los puntos más visitados durante el fin de semana extra largo ya que reúne a emprendedores, artesanos y gastronómicos.recorrió algunos de los puestos y rescató las opciones naturales para la higiene personal, el caso de una emprendedora que reveló el secreto del chocolate artesanal y los accesibles precios en huevos de Pascua, además de muchas opciones más.Una de las emprendedoras, Daniela, mostró los jabones naturales que elabora. “Están hechos con aceite de oliva y grasas, cada uno tiene sus propiedades para distintas afecciones de la piel, como el acné y la rosácea; pero lo importante de cada jabón es como se aplica en la piel”, comentó y destacó la importancia de masajear la piel con el jabón. “No hacen espuma con los jabones tradicionales y requieren de ciertos cuidados, como el dejar secarlos y no guardarlos en paquete cerrado para que no se desgrane en la piel”, especificó. Un pan de aproximadamente 100 gramos sale 2.500 pesos.Otra de las artesanas mostró los chocolates que produce con materias primeras del sur del país porque su mamá es oriunda de San Martín de Los Antes. “La vedete de estos días son los huevos de Pascua; traje dos medidas económicas para que lo puedan aprovechar todos, de 2.000 y 3.000 pesos, además de bombones y tabletas con frutos secos”, contó y reveló: “El buen chocolate cuando los sabores penetran en la boca, y no se pega en el paladar. “El chocolate no se guarda en la heladera porque absorbe la humedad y transpira, entonces, altera el sabor; lo recomendable es mantenerlo en un lugar fresco y seco”, explicó.La Feria de Semana Santa -con emprendedores, artesanos y foodtrucks en la Sala Mayo- tiene, también, juegos infantiles para que pueda ir toda la familia y está abierta desde el jueves 28 hasta el martes 2 de abril de 10 a 22.Con la presencia de emprendedores de nuestra ciudad y, además, de destacados artesanos de la región y del país que exponen sus trabajos, se dispuso un espacio gastronómico con una amplia oferta, brindada por 20 food trucks y la presencia de un patio de juegos. La entrada libre y gratuita.Otro joven exhibía para la venta macetas impresas en 3D con distintas formas de Groot, el personaje Guardianes de la Galaxia. “Salen entre 12 y 20 mil pesos, pero el tamaño que más sale es el de 3.500 pesos”, contó. En tanto, las macetas con formas de mascotas, se venden a 3.000 pesos cada una.Procedente de Jujuy, un artesano de venta de ollas y cazuelas de barro, contó se trata de “barro refractario mezclado con arcilla roja para darle plasticidad y forma; luego, es pulido con piedras y quemada a 1.000 grados”. A las cazuelas las ofrecía a 1.200 pesos y ollas salían 5, 8 y 10 mil pesos.Gerardo, de Carlos Paz, mostró sus artesanías en metal, placa y alpaca con combinaciones en cobre y bronce. “Es mi primera vez en Paraná porque mis hijos ya son grandes, entonces, aprovecho para viajar y pasear; ofrezco anillos y aros de 1.000 y 2.000 en adelante, además de aros asimétricos y prendedores”, reveló aOtro emprendedor santafesino mostró diversos sabores de té a 3.500 pesos cada lata. Además, contó a Elonce cuál es el sabor que más se vende y los distintos usos que tienen según el tipo de necesidad: hay desde digestivos hasta para diferentes afecciones.Y Carina exhibió sus prendas de indumentaria estampada de forma artesanal. “Se hace la cocción de la planta sobre la propia tela y es el propio pigmento de la hoja el que imprime la tela, que trabajamos desde 0”, contó la artesana procedente de la Quebrada de las Conchas, en Cafayate.

