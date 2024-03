Semana Santa: pronostican sensación térmica de 38 grados y luego inestabilidad

El meteorólogo, Alejandro Gómez, ratificó que hoy se mantendrá el viento débil del noreste con cielo parcialmente nublado y alto contenido de humedad. Las temperaturas alcanzarían los 30 grados, mientras que las sensaciones térmicas treparían hasta los 33 grados., el especialista indicó que el viernes será similar a hoy, aunque con poca nubosidad y temperaturas algo más elevadas.Para“esperamos el ingreso de un sistema de aire frontal cálido inactivo porque no lo acompañaría mucha nubosidad y no tendría asociada inestabilidad”.Estimó “mínimas de unos 20 grados y, a la tarde,en algunos sectores de la provincia”, mencionó Gómez.Asimismo, dio cuenta de que “, con incremento de la nubosidad, con vientos que rotarán al sudeste. Las condiciones se inestabilizarían gradualmente.. El sudoeste sería la primera zona con estas condiciones. Luego se extendería hasta el centro, con algunos chaparrones más intensos” y registros térmicos de hasta 28 grados.Por la tarde, “las condiciones de inestabilidad llegarán al norte provincial. La situación tiende a tener, pero no es definitivo. La transición de masas se alojará sobre el norte. Nosotros tendríamos temperatura más baja, pero sin inestabilidad”, señaló el meteorólogo durante el programaDesde”.Se esperan “condiciones de inestabilidad a la tarde y noche, pero no sería importante, sino aislada. Se podría reforzar el miércoles con lluvias y tormentas a la mañana y mejoramiento temporario. El jueves se repetiría esta situación”.Finalmente, estimó que “el mejoramiento más acentuado llegaría hacia fin de la semana venidero con una masa de aire bastante más fresca”.