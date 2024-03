El dengue en primera persona: paciente recuperada contó cómo transitó el virus

, aseguró ala profesora de Artes Visuales,, quien la semana pasada transitó por la enfermedad del dengue. Su caso es uno de los más de 2.000 que se registraron durante la última semana en Entre Ríos.Ya recuperada, la mujer de 46 años repasó acómo vivió el contagio por el virus y aconsejó a la comunidad de qué forma hay que evitar la proliferación del mosquito para frenar las infecciones.“Me sentía muy cansada porque había sido un día laboral intenso y pensé que podía ser eso, hasta que me tomé la temperatura; y la semana pasada, además, hacía mucho calor”, contó y remarcó: “Empecé con, pero la fiebre se extendió por una semana con algunos picos.Para Mariángeles, el dengue “fue más intenso de lo que imaginaba en principio cuando veía los síntomas que podía atravesar”.“Tomabaporque no llegaba a seis horas sin levantar fiebre y costaba mucho que bajara con, porque los médicos recomiendan no tomar otra cosa”, repasó.el último deceso se dio en el sur provincial y se trató de un paciente de 42 años. Los anteriores fallecimientos se dieron en Federación y Concordia.

“Los paños fríos en la cabeza eran lo único que me calmaba para bajar la fiebre y el dolor de cabeza”

Además, Mariángeles mencionó que sufrióy estuvo, prácticamente, sin comer “porque no toleraba la comida”. “Peroy poder transitar esos días”, sentenció.“Otro síntoma característico fue el; tenía que estar con los ojos cerrados, todo cerrado porque sino era imposible y la luz me molestaba muchísimo”, aseguró la profesora que transitó el dengue. “Hace diez días empezaron los síntomas y recién hoy puedo leer algo en una pantalla”, contó., también sumaron a la sintomatología que atravesó durante el virus. Y completó: “Además tuvo unapor la movilización de encimas hepáticas que se produce y un síntoma que los médicos están viendo mucho”.Mariángeles aseguró que, afortunadamente, otro integrante de su familia no se contagió del virus.El lunes se comunicó que, en los últimos siete días, los departamentos que evidenciaron una mayor cantidad fueron Paraná (600), Federación (395), Concordia (248), Gualeguaychú (230) y Villaguay (226).“Hay mucha cantidad de casos, sobre todo en la zona céntrica de Paraná y la precaución es usar repelente, además de sacar de la casa todo lo que pueda contener agua contaminada con larvas del mosquito”, recomendó la docente quien, según aseguró, no supo cómo ni dónde se contagió., comentó.Los controles médicos tras el dengue son recomendados solo si en 15 días no cesan los síntomas, pero ella aseguró que cada día se siente un poco mejor., confesó.Finalmente, Mariángeles instó a “cuidarnos, sacar las aguas contaminadas de nuestros domicilios para ayudar a que no haya proliferación del mosquito y usar repelente”. “Mientras haya fiebre, uno sigue contagiando a través de una picadura de mosquito, con lo cual, si tenemos fiebre, no salgamos de casa para colaborar a que el dengue no se siga transmitiendo a través del mosquito”, cerró.