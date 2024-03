Aumentó la demanda de consultas en Hospital San Martín: atienden 390 por día

Ante el aumento de los casos de dengue en Entre Ríos, al igual que en el resto del país, en el Hospital San Martín de Paraná se observa un notorio incremento de las consultas por día.“En la última semana tuvimos un aumento de las consultas, tanto en guardias como en demanda espontanea, de aproximadamente 350 pacientes por día y un promedio de 390 por día durante esta semana”, expresó el director Técnico del hospital San Martín, Mauro González, a Elonce.En este sentido, amplió que “dentro de las consultas no son todos casos de dengue, hay pacientes con neumonía, infección urinaria y también por accidentes de tránsito. De todos modos, en un día normal las consultas rondan las 270. Es por ello que el hospital realizó un refuerzo (del personal) tanto en la guardia como en el área de demanda espontánea y así brindar la atención necesaria”.Hizo hincapié en que la patología del dengue “se hizo frecuente esta semana por las condiciones del tiempo. De estos pacientes, - se estima- que el 95 por ciento tenga un cuadro leve. Es decir, van a padecer fiebre, dolor corporal y demás. En tanto el cinco por ciento restante tendrá un cuadro más complejo que requerirá internación y solo algunos necesitarán estar en terapia intensiva, y es por patologías de base”.González, recordó que “no es necesario que las personas concurran al hospital San Martín, ya que todos tenemos un centro de salud cercano que tiene guardias y se les brindará el tratamiento que requieren”. Además, dio cuenta que, “ante una eventual demora en la atención es porque va de los más graves a los menos graves”.“Cuando los síntomas duraron más de cinco días, el paciente debe consultar para una valoración. La recuperación será a partir de la patología de base del paciente, su edad, pero lo que se espera es que en cinco días deje de hacer fiebre y luego de siete días mas, se deja de sentir muy cansado y se comienza a recuperar”, añadió González.“Actualmente, no hay pacientes internados por dengue, de las consultas de ayer, en la demanda espontanea, hubo 160 pacientes y 159 fueron por casos leves. Solo uno era grave”, precisó al sostener que (por dengue) "hay una sola persona internada en terapia intensiva pero es por sus patología de base”.Acto seguido, mencionó que “los diversos efectores de salud colaboran mucho”.Por otro lado recordó que ante casos de dengue, el paciente debe hidratarse, se alimente para que la evolución sea más cómoda. Además, no pueden tomar más de que la dosis máxima de paracetamol es de un gramo.