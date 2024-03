Solidaridad: se suman puntos de recepción de donaciones para ayudar a inundados

Sociedad Cómo colaborar con las familias afectadas por las lluvias en Entre Ríos

Continúa la campaña solidaria en la capital entrerriana para ayudar a los afectados por las inundaciones en Entre Ríos, en principio por Gualeguay y Gualeguaychú, las zonas más afectadas.En ese sentido, en la ciudad de Paraná se encuentran diferentes espacios donde se reciben las donaciones que luego serán entregadas a los damnificados. Desde el Partido La Libertad Avanza (LLA) dispusieron de un punto de recepción de donaciones en calle Mendoza 329.“Hay situaciones, como las que está viviendo la provincia, las cuales merecen las acciones de todos nosotros para ayudar. Desde la Libertad Avanza queremos colaborar para paliar la crisis humanitaria que se están dando en estas ciudades”, expresó uno de los colaboradores, Hernán Viola, a Elonce.En este sentido, mencionó que “con todos los referentes de la provincia estamos llevando a cabo esta acción solidaria”.En tanto, otra colaboradora, Romina Almeida, agregó que “nos comunicamos con quien fuera candidato a intendente de Gualeguay, Agustín Gianini, quien nos mencionó que lo que más se necesita es ropa, calzado, alimentos no perecederos y elementos de limpieza. Estaremos recepcionando los alimentos hasta el miércoles en el horario den 8 a 13 horas y de 17 a 21 horas”.“Entendemos que hay que atender a la urgencia por eso organizamos con el transporte para llevarlo a destino”, informó Almeida.Casa central (Urquiza y Buenos Aires), Oficinas de España nº 45, oficinas de Illia nº 253. Lunes 18 y martes 19 de 7 a 13 horas. Reciben ropa para niños y adultos, alimentos no perecederos y artículos de limpieza.Corrientes 486. Lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas. Reciben repelente/espirales, productos de higiene personal, alimentos no perecederos y leche, pañales de adultos y niños, calzado.. Hoy hasta las 20 horas. Reciben lavandina, alimentos no perecederos y bidones de agua potable.en sede de calle Mendoza 329 en el horario den 8 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Reciben ropa, alimentos no perecederos y artículos de limpieza.. Reciben agua mineral, repelente, ropa para niños, alimentos no perecederos, frazadas y colchones.en Grella 874 y en el predio de “La Capillita”. Hoy domingo desde las 10 horas. Lunes a viernes de 10 a 19.30 horas. Reciben alimentos no perecederos, agua mineral, ropa para niños, lavandina, repelente, colchones y frazadas.calle Ernesto Izza nº 3910. Desde el sábado 16 hasta el domingo 22, de 9 a 21 horas. Reciben lavandina, cloro, agua mineral, alimentos no perecederos, ropa y calzado para adultos y niños, ropa de cama y toallas.Santiago del Estero 360. Reciben sábanas, frazadas, elementos de limpieza, repelente, toallas y alimentos no perecederos.Urquiza 552, Secretaría de Extensión (aula B13). De lunes a viernes de 9 a 18 horas. Reciben lavandina, bidones de agua potable, alimentos no perecederos, ropa y calzado.San Martín 1272, de 8 a 20. Reciben artículos de limpieza, repelentes, velas, fósforos, agua mineral, productos de higiene personal y alimentos no perecederos.Libertad 149, de lunes a viernes de 8.30 a 13. Reciben agua mineral, elementos de limpieza, frazadas, alimentos no perecederos y repelente.Los Tordos y Los Jacarandaes, Oro Verde. Reciben alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene personal y de limpieza, ropa, calzado, toallas y ropa de cama.