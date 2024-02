Sin colectivos desde las 14: empleados de comercio apuntan al horario corrido

Paraná Más empleados de comercio aprovechan el salón de descanso del gremio

Representantes del Sindicato de Empleados de Comercio mantuvieron una reunión con el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Marcelo Quiroga, para solicitarle la posibilidad de evaluar entre los comerciantes del microcentro que se implemente el, ante el lock out patronal que interrumpe la circulación de colectivos urbanos, desde las 14, en Paraná y área metropolitana., y para toda la ciudadanía, porque debemos viajar cuatro veces al día a causa del horario cortado y hay compañeros a los que no les da para ir y volver”, comunicó ala subsecretaria general del gremio, María Eugenia Velázquez. Y confirmó que “de 9 a 17 sería una de las opciones del horario corrido”.porque somos una cabecera de departamento y capital de provincia a la que llega mucha gente del interior para diversos trámites, la que se encuentra con que a la siesta está todo cerrado, entonces, regresan a sus localidades sin haber comprado absolutamente nada, excepto en algún supermercado”. “Y hay otros rubros que sí trabajan en horario corrido, como lo son muchas ferreterías, pinturerías, corralones y supermercados, porque la mecánica les dio resultado”, agregó.y porque una vez solucionado, llegará otro, que es el costo del boleto”, sostuvo Velázquez al remarcar que “hay muchas buenas razones para intentar implementar el horario corrido en los comercios del microcentro paranaense.“Quiroga nos recibió muy amablemente, nos escuchó y el también cree que el horario corrido puede llegar a favorecer a la ciudad, con lo cual,”, indicó Velázquez.“La mayoría de los empleados de comercio adhieren a la posibilidad de implementar el horario corrido porque es sumamente costoso hacer cuatro viajes al día por los precios del boleto de colectivo o del combustible”, comentó otro de los integrantes del SCE, Pablo Sánchez.Calificó como “muy positiva” a la reunión con Quiroga, a quien consideró como “un empresario muy abierto, que mostró preocupación por el tema”., no solo para cuidar al empleado, sino también para tener un frente más abierto debido a que somos una ciudad capital y deberíamos tener un horario acorde al país”, argumentó al remarcar que, por estos días, debido a la falta de colectivos urbanos desde las 14,, coincidieron los representantes del SCE y revelaron que