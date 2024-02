Vuelta a clases, entre concursos docentes de suplencias y la falta de colectivos

Limpieza de escuelas

Docentes concursan cargos suplentes durante jornadas con gran convocatoria que se desarrollarán hasta el viernes en el salón de actos del Complejo Escuela Hogar Eva Perón de Paraná.consultó a la directora de la Departamental de Escuelas cuáles serán las alternativas para garantizar el comienzo de clases ante la falta de colectivos urbanos a partir de las 14.“La semana pasada se llevaron a cabo los concursos de titularidad, a cargo del Consejo General de Educación y, en esta oportunidad, se concursa la cobertura de Suplencias; ayer se dieron las de Dirección, Vicedirección y Secretarías y este miércoles, las de ascenso y de grado”, explicó ala directora de la Departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure.El concurso para las suplencias de ascenso significa “cubrir las direcciones de cuarta categoría y de zona rural; y luego se continuaría con los grados, que demanda mucho tiempo porque Paraná es un departamento con muchas instituciones y debemos darle prioridad”, aseguró la funcionaria de Educación.Los concursos docentes se desarrollan hasta las 21, de corrido y sin parar, modalidad tras modalidad; y se extienden hasta el viernes. “Nuestro gobernador, Rogelio Frigerio, y la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, nos impulsan siempre a dar solución a todo lo que impacte en el alumno en el grado y al docente que dicta las clases”, fundamentó al respecto.De cara al comienzo del ciclo lectivo, previsto para este lunes, Faure confirmó que en las escuelas se trabaja a través del programa Patio Limpio y ¡Demos el Presente en las escuelas!, que es una propuesta de Gobernación por la que, el sábado, estuvimos en cuatro escuelas de Paraná y Sauce Montrull”. En ese sentido, agradeció la convocatoria de familiares, amigos y vecinos, además de quienes convocó el gobernador “para que se acercaran a las escuelas, ya sea pintando, ordenando o limpiando distintos espacios”.“Además, desde el CGE se liberaron fondos para dar cobertura a Patio Limpio, que es una cuadrilla que sale cada día a cortar el pasto y hace la limpieza de canaletas y tanques de agua”, comunicó. De hecho, instó a los equipos directivos a mantener las tareas de limpieza a través del trabajo del personal de maestranza. En el mismo sentido, Faure comentó que las partidas de limpieza llegarían a las escuelas en los próximos días y con incrementos en los montos.Consultada a Faure respecto de la interrupción del servicio de colectivos urbanos a las 14 y cómo impactará esa medida en el dictado de clases, ésta explicó que “el CGE propone viabilizar todo lo posible en las escuelas”; y ejemplificó: “Si el docente no tiene incompatibilidad horaria, que asista a la mañana”.“Si un docente que no tiene incompatibilidad horaria y no trabaja en otro espacio, y puede acercarse a la mañana, en la instancia de recuperatorio hay menos alumnos, entonces, sentar en distintos espacios y ofrecer eso”, expuso la directora de la Departamental de Escuelas de Paraná.Y agregó: “Si no tiene esas posibilidades, los invitamos a ofrecer cuestiones virtuales que, se entiende, no colaboran y no es lo mismo que la presencialidad”.“Abrimos todas las puertas para garantizar el derecho del alumno, ser responsables con los docentes que no tienen otro medio de transporte y llevar tranquilidad a las familias y las instituciones respecto de que ofreceremos otras instancias sin dejar de clases”, cerró.