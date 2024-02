Más empleados de comercio aprovechan el salón de descanso del gremio

Durante estos días en los que los colectivos urbanos interrumpen el servicio desde las 14, desde elrecordaron a sus afiliados y trabajadores del rubro que, en la sede de, se encuentra a disposición un, pensado para aquellos que tienen dificultades para regresar al mediodía a sus hogares por la distancia y la falta de transporte; el espacio puede ser utilizado como una pausa de descanso antes de regresar al horario laboral de la tarde.volvió a visitar el espacio debido a que son cada vez más los trabajadores que hacen uso de las instalaciones.“Vine a hacer unos trámites al centro y debido a que quedé sin colectivo para regresar a casa, me acordé del salón del sindicato; cuando llegué, me enamoré, porque es muy cómodo, amplio y tiene todo a mano para descansar antes de retornar al laburo”, contó auna empleada de un centro de estética, Mariela Torrilla.Para la trabajadora, que vive en el barrio 500 Viviendas, las únicas alternativas a la falta de colectivos urbanos son el servicio de UBER o caminar de vuelta a casa hasta calles Báez y Montiel. “Me levanto a las 6 y tomo el cole a las 7.20 o 7.40; llego al centro, a calles Gualeguaychú y Alsina, para entrar a trabajar a las 9; y es una hora en la que tengo que hacer tiempo para cumplir mi horario de trabajo”, contó.En la oportunidad, Mariela sentenció que la situación es “muy difícil” y contó que su hija empezará las clases este lunes. “La educación es lo primordial y esencial, pero, si no tenemos movilidad, con qué vamos a pagar una fortuna para llevar y traer a nuestros hijos de la escuela”, se preguntó.El espacio funciona de lunes a viernes, de 7 a 16, “para cuidar el bolsillo del trabajador”. “Es un salón amable que cuenta con sillones para descansar, una cocina completa en la que le proveemos yerba, azúcar, y servicio de baños”, contó uno de los trabajadores en el sindicato, Pablo Sánchez.Y agregó: “Abrimos la puerta a todos los empleados de comercio que tengan la necesidad, para que no estén tirados en la calle con estas altas temperaturas, los invitamos a que conozcan el edificio porque es la casa de todo trabajador”.