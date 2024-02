Vecinos de Altos del Paraná “tomaron” la obra y trabajan para terminarla

Vecinos de “Altos del Paraná”, el barrio 163 viviendas que se construye en la zona norte de la ciudad, más precisamente en calle López Jordán, entre Jozami y Los Robles,la obra y empezaron a ocupar sus casas.Además, aunaron esfuerzos para dejar en condiciones cada una de las viviendas. Tienen las paredes plantadas, los techos, pero les falta casi todo: como no hay desagües, muchos empezaron a construir sus pozos ciegos, y aguardan que tanto la Provincia como la Municipalidad de Paraná concreten la ayuda para dotar de electricidad y agua.“Y nos pusimos al hombro el Barrio @barrioaltosdelparana y con el esfuerzo de cada vecino lo vamos a terminar. Este equipo con @balbuena.guille a la cabeza, durante dos días trabajaron repartiendo los pilares de luz a aquellas casas que aún no lo tenían. Necesitamos agua y la luz”, señalaron en una publicación que difundieron.«Estamos muy agradecidos a la Provincia y a la Municipalidad», dice Hugo Orega, presidente del consorcio de vecinos de Alto del Paraná. Desde principios de mes, luego de un acuerdo con la constructora, cada uno de los adjudicatorios se hizo cargo de su propia vivienda y también de construir lo que falta. Algunos, incluso, ante la imposibilidad de seguir afrontando el pago de alquiler, han ocupado sus casas aún cuando estén en estado precario. Esperan que tanto Provincia como Municipio activen la ayuda para que les llegue el agua y las cloacas.«El 2 de febrero nos entregaron las viviendas. Están sin hacer. A todas les falta algo: ya sea la instalación sanitaria, los cielorrasos, les falta pintura, a otras les falta revoque. Pero era recibirlas o no recibirlas. Decidimos recibirlas así como estaban. El de la constructora nos pedía $500 millones. Pero el barrio está roto, se han robado instalaciones. Ni siquiera disyuntores tienen las casas. Hay mucha amargura en la gente. Hay mucha gente que no puede pagar lo que no hicieron y lo que rompieron. En mi caso, me robaron toda la instalación eléctrica y me rompieron lo que había. Digo que me robaron porque no se forzó nada, ni puertas ni ventanas. Alguien que tenía la llave entró y rompió», lamenta Orega.Al respecto, valora las intervenciones del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y del secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Pablo Testa, que mediaron con la empresa constructora para que puedan firmar la entrega de las viviendas.Ahora, resalta, «pudimos entrar al barrio. Somos un grupo de familias trabajadoras. Tuvimos que contratar nosotros una máquina para poder transportar los pilares de luz. En su momento se compraron con todo. No tienen nada. Solo pilares de cemento. Pero entre todos los vecinos estamos colaborando. Uno corta el pasto, otro hace un pozo ciego. Y tenemos colaboración de la Provincia y de la Municipalidad».Las obras empezaron al final del mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, siguieron durante la administración de Mauricio Macri y pensaron que en el gobierno de Alberto Fernández por fin el proyecto podría estar concluido. Pero eso no pasó. «Acá, la misma gente del exgobernador Gustavo Bordet se dio cuenta que le habían errado un 30% en los cálculos para los servicios para las viviendas. De lo que habían pedido el credito cuatro años antes, se dieron cuenta que le habían errado», contó el vecino.Las 163 viviendas tienen un 98% de avance. «Ya están para entregar. La empresa constructora se iría a fines de enero, y quedamos nosotros a la deriva. No podemos habitarlas. No pudimos gestionar que nos den el agua, cloaca, desagües. Hicieron mal los cálculos y no pudieron gestionar en un año y medio para que nosotros podamos ingresar a las vivienda. Nos presentamos a principios de diciembre con el Gobierno anterior. Pudimos lograr en una semana lo que ellos no pudieron en un año y medio. Pero hay un expediente que está en la Tesorería, y necesitamos autorización del nuevo Gobierno para que avance, y además no hay plata», concluye.El barrio Altos del Paraná surgió en 2008, cuando la Cooperativa de Vivienda Río Iguazú ofreció construir las viviendas que, en el término de tres a cinco años, serían entregadas a cambio de un importe de dinero. Los vecinos abonan desde ese año una cuota para pertenecer a la entidad y, desde entonces, no pueden aspirar a otro plan o adquirir un terreno ya que no cumplirían con los requisitos.La última gestión fue la firma de un convenio para ingresar al Plan Reconstruir de modo de poder finalizar las viviendas: intervinieron Nación, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y la Unidad Ejecutora de Programas Especiales (UEPE). Ese convenio sería para finalizar la construcción de las viviendas en un plazo de 12 meses. Pero tampoco pudo darse en el tiempo previsto.Ahora, hay casi un final feliz para esta historia. (Entre Ríos Ahora)