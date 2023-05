Vecinos de “Altos del Paraná” reclaman la finalización y entrega de viviendas

Vecinos de “Altos del Paraná”, el barrio 163 viviendas que se construye en la zona norte de la ciudad, más precisamente en calle López Jordán, entre Jozami y Los Robles, se congregaron para manifestar su malestar por la demora en la finalización del complejo y la falta de una fecha concreta de entrega de las unidades habitacionales.Vale recordar que se ejecutan con la financiación del Gobierno Nacional y la ejecución está a cargo de la Municipalidad.En diálogo conuno de los vecinos expresó: “Tenemos miedo de las entregas de viviendas, hace 15 años que estamos esperando y si bien vemos que esto ha avanzado, las casas están casi construidas, algunas casi terminadas y a otras les falta la mitad, pero vemos que hay cosas importantes que están faltando: no se ve proyecto de agua, de luz, de cloacas”.“Estamos con mucho miedo de la entrega, el año pasado se firmó un convenio a través del Plan Reconstruir, nos dijeron que la iban a entregar en marzo, después lo tiraron para junio, julio y ahora salen con octubre y vemos que va a venir otro gobierno y vamos a tener que esperar dos años más”, señaló.En tal sentido, dio cuenta que “la situación económica de todos nosotros, la mayoría somos empleados públicos, se hace cada vez más difícil; hace 15 años nos prometieron que en tres años o cinco nos daban las viviendas y seguimos esperando”.Otra mujer mencionó que tantos años de espera por una vivienda propia, “son proyectos de vida trunco, es esperar nuestra casa toda una vida. Somos ciudadanos de Paraná, que pagamos los impuestos y no tenemos respuestas concretas, nadie da la cara, ni nos recibe. Le queremos pedir al Intendente que nos dé una respuesta certera; nos piden a nosotros que gestionemos ante Nación la entrega de fondos. Mientras tanto sigue pasando el tiempo y tenemos que renovar los alquileres”.“Hasta que no tengamos la llave la incertidumbre va a seguir, el proyecto es entregar el barrio completo, pero no sabemos cuándo será eso”, acotaron.Finalmente, las viviendas reclamaron: “Pedimos que gestionen y nos informen, nadie se hace cargo de nada y en el medio estamos nosotros que pagamos el terreno para poder ingresar al barrio, hace 15 años y hoy la realidad es mucho más difícil”.