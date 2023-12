Vecinos de “Altos del Paraná” exigieron finalización y entrega de viviendas

Vecinos de “Altos del Paraná”, el barrio 163 viviendas que se construye en la zona norte de la ciudad, más precisamente en calle López Jordán, entre Jozami y Los Robles, se congregaron para manifestar su malestar por la demora en la finalización del complejo y la falta de una fecha concreta de entrega de las unidades habitacionales.Este lunes, los vecinos realizaron una manifestación con cortes de calles en la intersección de Laprida y Córdoba, a la espera de que el ministro de Planeamiento los atienda.“Vamos 15 años de promesas, este año el Ministro de Planeamiento a través de Gustavo Bordet nos informaron que se iban a dar los 245.000.000 de pesos que faltaban”, mencionó un vecino, Hugo, a Elonce al dar cuenta que también les solicitaron la donación de un terreno para las calles y “luego nos dijeron que no hay plata”“Se perdieron las elecciones y no hay más nada, teníamos fe en ellos y nos volvieron a mentir”, expresó y sentenció que “hace 15 años que estamos con lo mismo y no obtenemos respuestas, no sabemos cuándo íbamos a tener en una casa”.Al ser consultado sobre el barrio, destacó que “se trataba de un programa de Nación y lo manejaba una parte del gobierno provincial: hay una pata en cada parte y llega un momento que no sabemos: nos pidieron 18.000 pesos para los planos de la luz, los pusimos y ahora sigue todo igual”.En tanto, otra vecina, Ivana Zapata, aclaró: “La realidad es que las casas están terminadas, hay algunos detalles que restan, pero nuestro mayor miedo es que las usurpen: falta el tema del agua, y cañerías, y sin todo eso no nos podemos mudar. Queremos que se termine para poder ir allí. En septiembre se comprometieron a pagar estas cosas”.“Se nos va la vida en esto, teníamos una planificación a futuro, muchos teníamos 25 años cuando ingresamos en el plan, ya pasaron 15 años y ya no podemos seguir pagando alquileres”, añadió otra de las presentes.“Hace ocho años que Bordet es gobernador, presentamos notas de manera sostenida y nunca jamás nos recibió. El que se dignó a atendernos fue Bahl pero ya sabiendo que se iba, las promesas se hicieron agua”, amplió Zapata.