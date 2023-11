Colectivos: la empresa ratificó reducción de servicios y pide urgente resolución

Paraná Comenzó la reducción horaria y usuarios se quedan sin colectivos durante 8 horas

, que consta de la reducción de servicios de colectivos durante la noche y madrugada de cada día. Según dio a conocer en un comunicado al que accedióTras la activación de la reducción de servicios en horario nocturno,. Además, anticiparon que se iban a aplicar las sanciones correspondientes.La Municipalidad de Paraná resaltó que ", ya que estamos en el marco del tratamiento de la nueva tarifa y será tratada el próximo martes en el HCD".En este sentido el secretario Legal, Pablo Testa, afirmó que “no tiene ningún tipo de sustento el hecho de reducir servicios, pero inmediatamente, vamos a enviar las ordenes de servicio, las sanciones y multas” afirmó Testa, al tiempo que resaltó: “”.En el mismo sentido, se expresó el intendente de Paraná, Adán Bahl que al dialogar con. “Es el día a día, de tener una de las empresas más ineficientes del país prestando servicio de transporte, que siempre, aprovechan para sacar un beneficio propio”, dijo el intendente.”.Tras conocerse la posición de la Municipalidad y las declaraciones del intendente,, en la que responde a la intimación del municipio para que “los servicios funcionen con total normalidad” y la advertencia de aplicación de multas.En el escrito, la empresa ratifica que “”, señala y aclara que “jamás pretendió interrumpir el servicio sin causa justificada, sino que al contrario en forma reiterada y explicita hemos puesto en conocimiento del municipio, las causas que no permiten la prestación del servicio”, remarcó.Buses Paraná argumenta que “hasta tanto se fije una tarifa acorde y/o se asignen partidas que cubran los desfasajes económicos que venimos arrastrando,, a los fines de no tener que llegar al punto que no se pueda cumplir con la totalidad de la prestación de los mismos”, advierte la empresa sobre una eventual agudización de la medida., porque a eso nos dedicamos, somos empresas de transporte público, cuyo único objetivo es prestar el mejor servicio público de transporte posible a los usuarios”, expresa Buses Paraná., que nos permita tejer las redes y generar las herramientas para la sustentabilidad económica financiera del sistema del transporte público de pasajeros., porque como se ha expresado, la falta de prestación del servicio no se debe a la voluntad de las empresas, sino a las condiciones y causales ajenas a la voluntad de la misma y que”, resaltó Buses Paraná.La empresa manifestó su predisposición al señalar que “nos ponemos a disposición para volver a realizar las presentaciones que fueran necesarias o rediscutir las condiciones, trabajando en conjunto con el poder concedente. Pero,a los fines de resguardar los derechos y el patrimonio de las empresas”, advirtieron desde la firma concesionada para la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros.Finalmente, la empresa Buses Paraná, solicita:y se garantice la ecuación económica del contrato de concesión.Además, la empresa pide que “, de acuerdo a todos los elementos presentados”, concluye el comunicado.