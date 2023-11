Comenzó la reducción horaria y usuarios se quedan sin colectivos durante 8 horas

“Medida empresarial”

La empresa Buses Paraná comenzó con la reducción horaria para la circulación de colectivos en Paraná y área metropolitana. Según dio a conocer en un comunicado al que accedió, desde este martes las unidades urbanas dejarán de circular cada día entre las 21.30 y las 05.30 del día siguiente, se indicó desde la firma.“Hasta tanto se fije una tarifa acorde y/o se asignen partidas que cubran los desfasajes económicos que venimos arrastrando, precederemos de manera provisoria, a reducir los servicios antes mencionados, a los fines de no tener que llegar al punto que no se pueda cumplir con la totalidad de la prestación de los mismos”, advirtió Buses Paraná.Asimismo, la empresa Buses Paraná, afirma que “son varios factores los que nos han llevado a esta situación y por los cuales venimos reclamando se tomen medidas urgentes, para resolver de manera favorable la problemática”, resalta en el comunicado.Al respecto,. Entre ellos, enumeraron:Gustavo Berón, secretario adjunto de UTA Entre Ríos, contó a Elonce que “fuimos informados por la empresa y no es una medida gremial, sino que es empresarial”, dijo y agregó que se debe “a la falta de presupuesto y falta de subsidios en cuanto a los combustibles”, aclaró.“Desde la provincia nos comunicaron que los aportes de Nación y provincia, ya fueron girados. Tenemos que comunicarnos con la Municipalidad y ver qué va a suceder este miércoles”, afirmó Berón.“Que la empresa retire servicios, no significa que vaya a haber suspensiones de trabajadores en esos horarios”, dijo Berón ay reiteró que “estamos a la espera de lo que pueda ocurrir este miércoles en cuanto a los aportes y después dialogaremos con la empresa”, resaltó.