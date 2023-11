Colectivos: municipio considera que la medida es “extorsiva y sin sentido”

Paraná Comenzó la reducción horaria y usuarios se quedan sin colectivos durante 8 horas

La Municipalidad de Paraná se proclamó en relación a la decisión de Buses Paraná y resaltó que "se trata de una medida extorsiva y sin sentido ya que estamos en el marco del tratamiento de la nueva tarifa y será tratada el próximo martes en el HCD".“No tiene ningún tipo de sustento el hecho de reducir servicios, en caso de que se concrete esa irregularidad inmediatamente vamos a enviar las ordenes de servicio, las sanciones y multas” afirmó Testa, al tiempo que resaltó: “Se trata de presiones y especulaciones teniendo a los usuarios de rehenes, y eso no lo vamos a permitir”.Cabe destacar que la Municipalidad de Paraná "trabajó de manera mancomunada con la Provincia para sostener la tarifa aprobada el pasado mes de junio, evitando cualquier aumento que impactara en el bolsillo de los paranaenses en contexto de disparada inflacionaria".Paraná "fue una de las pocas jurisdicciones que logró sostener el valor del boleto. En este sentido, por citar algunos ejemplos, en septiembre se registraron incrementos en las tarifas de ciudades como Santa Fe, Rosario, Córdoba o Concepción del Uruguay, entre otra", señalaron.Del mismo modo, "se evitó que el sostenimiento repercuta sobre la prestación del servicio, para continuar brindando respuestas a las demandas de vecinos que requerían servicios complementarios"."Tomando diciembre 2022 a noviembre 2023, se trata de un incremento interanual del precio del boleto de 116%, con una inflación acumulada, interanual, a octubre 2023 de 142,70%", informaron.La adecuación de tarifa en las diferentes categorías de Boletos del Servicio del Transporte Urbano de Pasajeros en Colectivos de la ciudad de Paraná, de aprobarse la iniciativa la próxima semana, quedará conformada de la siguiente manera:Boleto general: $204.00Boleto primario (AM): $20,00Boleto secundario (AM): $51,00Boleto terciario y universitario: $61,00Boleto obrero: $133.00Boleto jubilado: $92,00Boleto nocturno: $265.00Franja horaria: $163,00Combinado: $204,00