Tajamar de Escuela Alberdi recuperó su caudal y recibió la visita de un yacaré

El tajamar de la escuela Alberdi volvió a su estado habitual después de un período de sequía, y con la llegada del agua, recuperó a sus habitantes. El ingeniero Carlos Krumrick compartió con: "Las últimas precipitaciones y la entrada de agua al tajamar han revolucionado la vida del ecosistema acuático y los alrededores"."Uno de los habitantes que ha aparecido en el tajamar es el yacaré. No tuve la oportunidad de verlo personalmente, pero he visto en las noticias que fue capturado cerca de la ruta y reintroducido en el tajamar".Ahora:Antes:Cabe recordar que en los últimos tres años, el tajamar se había ido secando gradualmente, y en los últimos seis meses se secó por completo, lo cual permitió llevar a cabo algunas obras de mejora. El ingeniero explicó al respecto: "Estos son momentos históricos, y una vez que vuelva a la normalidad, es probable que no se pueda ingresar al tajamar durante muchos años. Se ha incorporado una isla como refugio para el ecosistema, que es inaccesible para garantizar la tranquilidad de los animales. Estas obras se realizaron a la espera de las precipitaciones, que finalmente llegaron, y esperamos que continúen".La vida de los animales es muy variable, y pueden decidir quedarse en el área o buscar otro hábitat. "Si las condiciones se mantienen como en las últimas semanas, esperamos que puedan establecerse nuevamente aquí", esperanzó Krumrick.En cuanto a la repercusión en la vida diaria de la producción, el tajamar tiene un terraplén que fue construido en los orígenes de la escuela para acceder al sector de los tambos. Ese terraplén se utiliza para la captación de agua y riego, pero con el tiempo se ha convertido en un refugio para una gran diversidad de especies, convirtiéndose en un lugar pintoresco que atrae a muchas personas interesadas en visitarlo.Sin embargo, se hacen recomendaciones de precaución. El ingeniero expresó: "Entendemos que a los residentes les interesa y siguen de cerca el tema del yacaré, pero es importante ser cautelosos y tomar precauciones debido a los peligros que puede representar su comportamiento". Se recomienda evitar ingresar en zonas que no sean seguras, especialmente si se acerca al tajamar para compartir unos mates.En cuanto al yacaré, el ingeniero mencionó: "No sabemos si el que hemos observado en las últimas horas es el mismo que hemos visto circulando por aquí durante los últimos cuatro años. Creemos que puede haber otros ejemplares rondando la zona".