El kilo de surubí vale $1.500 en Puerto Sánchez: el costo del pescado para freír

Puerto Sánchez es uno de los barrios más importantes para la comercialización de pescados. En este sentido, la bajante del río Paraná modificó la oferta que no era tan variada durante esta época.En este marco, Horacio, dueño de un puesto de venta de pescados dijo a: “Trabajamos algo de Surubí, un poco de pescado para freír, sábalos desespinados, algún filet, pero no hay mucho”.Asimismo, afirmó que este “puesto es uno de los sábalos que más tiene y es lo que más trabajamos”.Con respecto a los últimos días, mencionó: “Ha entrado un poco más de Surubí, pero por la lluvia de hoy ya no entró. Se complica todo”.Acerca de los precios, remarcó que “un kilo de Surubí $1.500”, mientras que para el Sábalo “tenemos una oferta de tres por $2.500, ya sea entero como desespinado”.Por último, afirmó con respecto a la demanda que en esta época “la gente no consume tanto pescado por el calor”.