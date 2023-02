El precio de la carne: el kilo de asado supera los $2000 en carnicería de Paraná

Economía Bahillo habló del precio de la carne y de la continuidad de los cortes populares

Los precios

Sin ofertas ni promociones

En Paraná ya se registran fuertes subas en el precio de la carne.visitó la carnicería en la que estuvo la semana y se advirtió que el kilo de asado pasó de 1.900 a 2.100 pesos. Además, debido a las variaciones de precios, no se ofrecen promociones y, de hecho, ni en la cartelería se opta por comunicar cuánto vale cada corte.“Cerramos el mes de enero con un 30% total de aumentos y esperamos que no haya nuevos”, comunicó ael responsable de carnicería La Excelencia. Y agregó: “El kilo de asado de ternera ronda los 2.100 pesos y el de lomo a 2.300 pesos”.Consultado a Fabricio por la postura que toman los clientes en base a las fluctuaciones en los precios, éste explicó: “Los precios siguen variando y hasta que no quede uno fijo por el que, por ejemplo, la costilla valga 2.100 o 2.200 pesos, o lo que tenga que valer, en base a eso los clientes evaluarán qué les conviene”.“El precio es incierto todavía y no podemos dar un precio final”, remarcó el carnicero. “Consultamos los precios en las otras carnicerías y prácticamente todos manejamos los mismos, dependiendo la calidad, la zona y cómo se despacha la mercadería porque acá se despacha carne magra, debido a que los clientes no llevan carne gorda y si tiene grasa, la tenemos que desgrasar”, especificó.A continuación, algunos de los precios que se manejan en la carnicería de calles Salta y Nogoyá:El kilo de chorizo mezcla de carne vacuna está a 1.500 pesos.El kilo de morcilla se vende a 900 pesos el kilo y la achura ronda entre los 800 y 900 pesos el kilo, pero, según estimó el carnicero, a la brevedad, también registrará un incremento de precios.La tripa rellena, en tanto, varía entre los 1.300 y 1.500 pesos, pero está constando conseguir fariña para la elaboración “porque el precio aumentó muchísimo”.La molleja más barata, que es la vedete de la parrilla, sale 2.600 pesos.La carne picada común se vende a 1.600 pesos, “y es un precio accesible en relación a los otros cortes”, aseguró Fabricio.El kilo de milanesas de pulpa de ternera vale 1.690 pesos.La milanesa de pollo se comercializa a 1.100 pesos, el kilo; y las hamburguesas, a 1.700 pesos.“Hasta que no tengamos un precio final, si ponemos una oferta por uno o dos días tenemos que borrarla y el cliente viene porque vio ese precio, prácticamente, no lo podemos respetar. Así que seguimos esperando por un precio final para, en base a eso, hacer un balance y lanzar las ofertas”, explicó el carnicero.Por lo pronto, ni en las pizarras de la carnicería figuran los precios de los cortes de carne.