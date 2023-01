Víctimas de robos en barrio San Agustín exigen respuestas a la Justicia

Policiales Vecino herido a puñaladas en intento de asalto reveló cómo fue el ataque

Cansados de los robos y demás hechos de inseguridad, vecinos de barrio San Agustín se reunieron esta noche en Club 17 de Agosto para redactar un escrito y elevarlo a las autoridades judiciales en Paraná. “Será para que la Justicia haga algo y se comprometa, porque uno se demora más tiempo haciendo la denuncia en la comisaría, mientras el chorro está libre, pasa por casa y te dice chau”, fundamentó una de las damnificadas por los ilícitos.“Como vecinos no tenemos las herramientas que tienen los encargados de educar y controlar. Nosotros no tenemos una solución, por más alarmas y alambres de púas que pongamos; hacemos el reclamo a quienes corresponda para que tomen las medidas necesarias”, indicó a Elonce uno de los vecinos.En la oportunidad,rescató el testimonio de algunos de los vecinos afectados por robos y demás hechos de inseguridad en barrio San Agustín.“En noviembre nos robaron motoguadañas y fue el cuarto robo que sufrimos”, contó uno de los empleados del polideportivo al destacar lo costoso que es renovar una máquina.“Anoche me robaron la bomba de la pileta”, denunció una vecina de calle Casiano Calderón. “Y a todos los vecinos de la cuadra nos entraron porque te levantás a la siesta y tenés un tipo adentro de tu casa, y es todos los días”, aseguró.Otra vecina contó que vio a los ladrones cuando pasaron con la bomba robada en la mano, “como si nada”. “Y cuando pasan por la casa de uno te piden algo o un vasito de agua”, reprochó. “Entran por todos lados, se trepan a los árboles si es necesario y roban herramientas, ropa, calzado, todo”, aseguró la vecina de calles Amadeo Gras y J.J. López.Para ayudarse entre sí ante tantos hechos de inseguridad, los vecinos conformaron un grupo de alerta en WhatsApp. “Dormimos por turnos para hacer guardia por los robos. Esto no es vida”, reveló otra de las mujeres presente en la reunión.“Necesitamos que la Policía tenga la posibilidad de detenerlos en el momento, llevarlos y que hagan un expediente como corresponden”, exigió al evidenciar: “Pareciera que la Policía está obligada a soltarlos como si ellos (por los delincuentes) fueran buenitos y nosotros tenemos que estar encerrados”.“Durante la final de Mundial, mientras festejaban el triunfo, entraron a la casa y les robaron cosas del piso superior. Ni siquiera respetan que hay gente en la casa para entrar y sacar; es el extremo del descaro”, sentenció otra de las vecinas.Un hombre reveló que en septiembre le robaron en ocho oportunidades. “Fueron herramientas por casi 400 mil pesos y el ladrón estaba con tobillera a la vuelta de mi casa. No tuve ninguna respuesta de la Justicia, que estuvo ausente como siempre; y la Policía también porque prometió cosas que nunca cumplió porque supuestamente vigilaban y controlaban pero nunca hicieron un allanamiento”, denunció el damnificado.