Video: vecinos pusieron en fuga a los delincuentes con palos y piedras

Cansados de los innumerables robos ocurridos en la zona, vecinos de calle Montiel y Virgen del Lujan de Paraná decidieron tomar justicia por mano propia y se enfrentaron a los delincuentes. Como se observa en las imágenes de una cámara de seguridad, en horas de la madrugada, alrededor de 30 vecinos se alertaron y corrieron a los delincuentes con palos y piedras.En el video puede verse cómo el delincuente huye con una escalera robada y a los pocos segundos es perseguido por los vecinos.Los vecinos montan guardias para defender lo suyo porque, según lo manifestado a“están cansados de sufrir robos y arrebatos”. Además, de acuerdo a lo que apuntaron, “la Policía los detiene y al rato ya están de vuelta en la calle”. “Son delincuentes reconocidos en la zona”, coincidieron.De hecho, uno de los damnificados por los robos alertó que los delincuentes perpetraron “siete robos en una noche”.“Esto es lo que pasa cuando no tenemos justicia en este país, sino nos defiende la justicia, salgamos como sociedad a defendernos de estos chorros, y si lo agarramos entre todos, hagamos JUSTICIA nosotros mismos”, fue el mensaje que envió una vecina a. La damnificada por los robos también coincidió con respecto a que los ladrones son conocidos en el ambiente policial: “Ya tienen nombre y apellidos estos crotos, que entran por una puerta y salen por otra”.“Bronca e impotencia porque está vez no lo agarramos, la próxima no sé lo que puede llegar a pasar”, manifestó y dio cuenta que sobre calle Ejército Argentino, del barrio Padre Kolbe, también están “cansados que sustraigan cosas de adentro y fuera de la casa, como cables de distintas líneas, escaleras, que rompan y saquen pertenencias de los autos, herramientas de todo tipo, que asalten a personas a punta de algún arma y les saquen sus pertenencias, porque no importa si sos joven o viejo. Esos *** no tienen límites de nada, ni horario”.El jefe de la comisaría decimosexta, quien asumió el cargo hace dos días, manifestó aque “no hay denuncias radicadas” por los hechos de inseguridad que ocurrieron en la jurisdicción a su cargo.