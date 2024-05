Mujica contó que su cáncer está "localizado" y aseguró que no se tratará en EEUU

El ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, reveló hoy que el cáncer de esófago que le diagnosticaron está "localizado", al tiempo que adelantó que lo tratará en su país, ya que "confía" en los médicos uruguayos, por lo que descartó viajar a los Estados Unidos."Me han hecho chequeos de todos lados, el asunto está localizado y es un tipo de variante celular que es muy atacable por radiación. Es casi seguro que el tratamiento que me van a imponer es radiación", explicó Mujica."No me voy ni a la esquina", aseguró Mujica, de modo que dejó en claro que no se atenderá en Estados Unidos.El ex presidente de Uruguay no se mostró preocupado por la enfermedad que le toca enfrentar, sino que se mostró dispuesto a dar pelea: "Todo lo que nace, nace para morirse. Hay que aceptarlo. He tenido suerte, tengo balazos a patadas, perdí el bazo, tengo una enfermedad inmunológica. ¡Estoy viviendo gratis!".