Vecinos persiguieron a delincuentes: “Sufrimos más de cuatro robos por día

Vecinos persiguieron a delincuentes

Son más de 400 vecinos de barrios Padre Kolbe y Anacleto Medina que están cansados de los robos y piden medidas de seguridad al respecto. Según indicaron aen la zona delincuentes roban en más de cuatro viviendas por día. “Lo hacen en cualquier horario y después se nos ríen en la cara porque no los detienen”, dijo una vecina a Elonce.“Estamos angustiados porque hace tiempo que sufrimos una ola de robos”, mencionó un hombre al asegurar que con los vecinos han intervenido en diferentes hechos: “hay noches que hay unos cinco casos en simultaneo”, aseguró.En este sentido, el vecino sentenció que “todos saben quiénes son los delincuentes y la culpa no es de la Policía, porque ellos los detienen y luego los sueltan”.“Hace dos meses y medio que roban casa por casa, la Policía hace lo que puede, pero tienen un solo patrullero por jurisdicción entonces pasa cada tres horas”, sumó otra vecina al tiempo que contó que “los robos son constantes no hay horario, vienen en cualquier momento y después pasan y se nos ríen en la cara”“Pedimos que la Justicia se haga cargo de la gente que va presa y los sueltan”, señaló una mujer.En tanto, una vecina detalló que sufrió el robo en su vivienda y presentó pruebas cuando realizó la denuncia: “No sabemos que más se necesita para que los detengan, podrían habernos matado”Vecinos de calle Montiel y Virgen del Lujan de Paraná decidieron tomar justicia por mano propia y se enfrentaron a los delincuentes. Como se observa en las imágenes de una cámara de seguridad, en horas de la madrugada, alrededor de 30 vecinos se alertaron y corrieron a los delincuentes con palos y piedras.En el video puede verse cómo el delincuente huye con una escalera robada y a los pocos segundos es perseguido por los vecinos. Tras el hecho, una vecina indicó que "todos estamos cansados y algunos tienen armas en cualquier momento las van a usar”.Al finalizar, un vecino solicitó que “si la gente ve algo raro que grite o lo comunique por WhatsApp porque nos ayudamos entre todos, y si es necesario vamos a salir todos a correr a los delincuentes”.