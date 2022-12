Piden a los partidos políticos que no ensucien la ciudad con la campaña política

En el marco de la reunión del Consejo Asesor de Marca Paraná, que se realizó el viernes pasado en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, referentes del Consejo Asesor de Marca Paraná firmaron una carta dirigida a los partidos políticos en la que se les solicita no colocar cartelería, anuncios ni elementos de publicidad en calles, semáforos, plazas, árboles, postes o paredes de edificios públicos, entre otros, ante el inminente comienzo de la campaña electoral y la necesidad de visibilizar propuestas y dar a conocer candidatos.“Bregamos por el respeto y cuidado de los espacios públicos y por mantener la armonía y la belleza de nuestra ciudad y en este sentido solicitamos no colgar por ejemplo pancartas o pasacalles desde los árboles, no utilizar las columnas de luminarias ni semáforos por el perjuicio y el peligro que eso genera. La ciudad está renovándose, recuperando sus plazas, poniendo en valor sus lugares emblemáticos, su patrimonio. Acompañar desde las acciones y las decisiones, desde el lugar de cada uno, es una gran contribución”, señalan desde el Consejo Asesor en la Carta que en este momento se está entregando en las sedes partidarias de las principales fuerzas políticas de la ciudad.Adjuntamos la Carta con el objetivo de hacerla pública y que llegue a toda la comunidad y que los sectores que se sienten interpelados se hagan eco del petitorio, que tiene como propósito bregar por el cuidado de nuestra ciudad, el respeto de los espacios públicos y colaborar para seguir haciendo de Paraná la ciudad que queremos y nos merecemos, para nosotros, para las generaciones futuras y para quienes nos visitan.La Carta es una iniciativa de las organizaciones que conforman el Consejo Asesor de Marca Paraná, que es un órgano ciudadano integrado por referentes de distintos sectores públicos y privados (productivos, académicos, industriales, ambientales, turísticos, culturales, entre otros) que trabajan articuladamente y en un proceso colaborativo y participativo, con una mirada común “de y para” la ciudad.En la última reunión, donde se realizó un balance de lo actuado este año y la presentación del plan de acciones 2023 al intendente municipal, Adán Bahl, fue el ámbito donde se rubricó la Carta destinada a los partidos políticos pidiéndoles que colaboren desde su lugar con la preservación de la belleza y armonía de nuestra ciudad, eligiendo formatos de presentación y difusión de las propuestas y candidaturas políticas que sean amigables con el entorno; “una campaña limpia”.