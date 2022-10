Fiesta de Disfraces: habilitan compra de tickets para acceder al campamento

Campamento Manija

Paraná En el primer día se vendieron 10 mil entradas para la Fiesta de Disfraces

Faltan 47 días para la Fiesta de Disfraces más grande de Latinoamérica. Los fanáticos están expectantes y desde la organización confirmaron a Elonce queEl campamento manija es una alternativa de alojamiento y diversión exclusiva para los asistentes de la Fiesta de Disfraces 2022, siendo un lugar donde las premisas son la buena convivencia, respeto y diversión.“Este año el campamento se podrán alquilar carpas y cabañas, los interesados deben consultar a través de los contactos del complejo”, dijo a Elonce una de las trabajadoras.. La carga de saldo CASHLESS no es obligatoria, pero será la única forma de consumir servicios dentro del evento.La carga CASHLESS se habilitó a partir de este domingo. Desde la organización de la Fiesta de Disfraces, se recomienda cargar saldo con debida anticipación, de manera online, para agilizar el proceso de reembolso y evitar colas.Se puede cargar saldo reembolsable por uno o varias de las siguientes alternativas:1) Al momento de comprar tu ticket en cualquier punto presencial.2) Cuando recibas la pulsera y hasta 48 hs antes del evento, a través de nuestro sitio web (RECOMENDADO). Es la modalidad más ágil para el reembolso y te evitará hacer colas.3) En alguno de los puntos de venta, concurriendo con tu pulsera.4) Dentro del evento.El saldo cargado y no consumido es reembolsable luego del evento. Las modalidades y cronograma de reembolso dependerán de la forma de carga y medios de pago.Tras finalizarse, la preventa de entradas, desde este domingo aumentó el precio de las entradas, supo ElonceElonce dio cuenta, sobre el detalle de las cuatro opciones de precios para acceder a “la fiesta más manija” que convoca a miles de personas. Pero este domingo, los precios ya aumentaron, debido al fin de la etapa de preventa, supo Elonce.Se trata de una opción general o los pases para el espacio VIP, el GOLD Electrónico o, el Espacio Black. El costo del estacionamiento es adicional y se comercializa por separado de la entrada.Los que no variaron sus precios son los espacios exclusivos (Gold y Black), como tampoco subió, el costo del estacionamiento. En tanto, el precio de las entradas Vip y General, ya variaron sus valores. A continuación, los precios: