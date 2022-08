Semifinales del Rugby TRL: se realizó un “banderazo” en apoyo al CAE

Este sábado a las 14.30 se disputará el segundo partido por las instancias semifinales del Torneo Regional del Litoral entre el local, el Club Atlético Estudiantes de Paraná (CAE), y Santa Fe Rugby Club.

En un hotel del Parque Urquiza de Paraná está concentrado el plantel de rugby del Club Estudiantes. To, y no me quiero imaginar cómo será si sale todo bien. Las expectativas son las mejores, y como lo hemos hecho en todo el torneo, vamos paso a paso, partido a partido”, dijo uno de los hinchas aDe la misma manera, marcaron que “para las semifinales de un torneo de tal magnitud” y se hace en Paraná.Dejaron en claro queEl banderazo de este viernes por la noche “fue una antesala de lo que se va a vivir mañana. Nos juntaremos en todos los quinchos abiertos del club; hoy vino un montón de gente y seguro mañana seremos muchos más, siempre pensando en los jugadores que necesitan este apoyo”, manifestaron quiénes se acercaron a alentar al plantel que descansa en un hotel ubicado a metros de la sede central del CAE.“Hoy estamos disputando este torneo entre los mejores equipos del país; el torneo nuestro es el segundo mejor a nivel nacional y nosotros terminamos primeros, con una campaña que nunca se ha hecho antes.”, destacó uno de los fanáticos del rugby.Recordemos que el CAE terminó primero en la clase clasificatoria y ahora está peleándola con equipos que tradicionalmente han salido campeones en el TRL. “Hay un entusiasmo muy grande. La ciudad va a acompañar, esperemos que mañana sea la mejor fiesta para todos”, resaltaron.