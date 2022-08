La palabra de policía tras conflicto con trabajadores de admisión y permanencia

Paraná Controladores de admisión y permanencia denuncian que no los dejan trabajar

El jefe de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, Marcos Antoniow dialogó cone hizo referencia a la situación que atraviesan con los trabajadores de admisión y permanencia que denunciaron que no los dejaban trabajar.Según comentó hace meses “se vienen registrando varios incidentes en el movimiento nocturno, que se originan dentro de los locales bailables y terminan en la calle. A raíz de eso, son los policial los que terminan denunciados y realizando papeleos del hecho, sin saber cómo ocurrieron los conflictos. Además, ellos no son personal de seguridad, deben controlar y organizar el evento, y muchas veces no están identificados”.“A raíz de todo eso, mantuvimos una reunión con las autoridades policiales y municipales, y se estableció un canal legal para que se defina la regulación de los controladores de admisión y permanencia. El servicio policial puede ser externo o interno. Pero también hay empresas de seguridad privada que pueden ejercer esta tarea en los eventos”.“Queremos mantener una reunión con todas las partes para poder establecer la tarea y responsabilidad de los trabajadores. Nosotros no queremos que nadie se quede sin trabajo”, finalizó. Elonce.com