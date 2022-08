Controladores de admisión y permanencia denuncian que no los dejan trabajar

Sebastián Michelli, secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra), dijo a“que un sector de la Policía les impide trabajar en los eventos Advierten que no estamos habilitados”. Según comentó, el sector “está regulado bajo una ley nacional, provincial y local para poder trabajar”.“La regulación de la ley dice que los trabajadores de Admisión y Permanencia, deben trabajar puertas adentro de los eventos y espectáculos públicos, y de la puerta para afuera, la policía que es la encargada del operativo”, indicó. Seguidamente agregó que “hasta el fin de semana pasado trabajamos de manera normal, pero ahora se comunicó que, si los locales bailables nos contratan, la policía no va a brindar su servicio, ya que supuestamente estamos prohibidos”.“Los organizadores de evento, si no tienen la policía controlando el lugar, corren el riesgo de que la municipalidad les clausure el local. Ellos quedan en el medio de una pelea interna”, señaló Micheli.En ese sentido, remarcó que “si es cierto que no estamos habilitados como dicen, que la policía haga la presentación correspondiente y que la justicia determine el conflicto. Ellos no son quienes para decir que podemos trabajar o no”.“Si no trabajamos este fin de semana, son 70 familias que no cobran un sustento. Nosotros trabajamos todos los días de la semana, no solamente sábados y domingos. Queremos que los entes que regulan estos temas, tomen cartas en el asunto”.El próximo miércoles se reunirán con el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Pablo Testa.