Programa “Separá”: los beneficios para la planta de clasificación de residuos

Paraná Incendiaron uno de los nuevos contenedores de residuos en el centro de Paraná

En el marco del programa municipal "Separá", este fin de semana se instalaron, en el macrocentro paranaense, contenedores verdes y azules para instar a los vecinos a la separación de residuos en origen.visitó este lunes la Planta de Clasificación y Tratamiento de Residuos para dar cuenta de las expectativas en torno a los beneficios de la iniciativa.bregó para que “el plan de resultado y los vecinos colaboren”. “Separar los residuos es beneficioso para el medioambiente y para la persona que trabaja de la separación de residuos”, fundamentó.“En la planta no se recicla, sino que se separa y clasifica para luego enviar a distintos puntos a los que la cooperativa le vende”, explicó Adra al agregar que, “una vez que se termina con la separación, todos los desechos van al volcadero”.“Esperamos que los vecinos respondan y este sea un pasito más, para el bien del medioambiente y la tarea de los que trabajan con los residuos”, esperanzó la trabajadora.En la oportunidad, comentó que, además de los camiones de la dirección de Servicios Públicos, “la planta cuenta con dos camiones nuevos, que recolectan directamente de los grandes generadores, como Cartocor, La Serenísima, distribuidoras, que ya tienen separado el cartón del papel y demás”.En contenedores verdes irá lo Reciclable (plástico, metal, papel, tela, cartón o vidrio, todo este material limpio y seco).En contenedores azules lo No Reciclable, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo toallitas sanitarias o pañales).El sector donde se ubican los contenedores dobles está comprendido por: avenida Laurencena, avenida Ramírez, bulevar Racedo y Catamarca. Dentro del mismo se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad.De las 300 toneladas diarias de residuos que se generan en la ciudad, el 30% se recolecta en la zona céntrica, debido a la gran cantidad de edificios y unidades habitacionales situadas allí.