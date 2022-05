La Municipalidad promueve el programa Separá en la comunidad educativa

Llevar el mensaje

Programa Separá

Representantes del Municipio informaron sobre la iniciativa en la escuela Domingo Faustino Sarmiento. La etapa de doble contenerización y separación de residuos en el macrocentro comenzará el 5 de junio. Es una acción del plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU).“Hay gran aceptación y participación del cuerpo de docentes y directivos de las escuelas y un trabajo muy bueno expresado en la participación de los chicos”, sostuvo el subsecretario de Ambiente y Acción Climática, Facundo Varrone.El encuentro informativo concretado este jueves se suma a otros ya realizados con agrupaciones ambientalistas, CGE, vecinos e instituciones de la zona.La subsecretaria de Salud, Silvina Saavedra, agregó: “Los chicos llevan este mensaje a sus hogares acerca de la importancia que tiene separar los residuos y colaborar con el cuidado del ambiente".Concepción Giménez, directora de la escuela Nº 4 Domingo Faustino Sarmiento, destacó la iniciativa de la Municipalidad. “Buscamos formar integralmente a los alumnos, no solo en conocimientos pedagógicos, sino en una formación del ser sociable, en este caso el cuidado del ambiente”, señaló.En contenedores verdes irá lo Reciclable (plástico, metal, papel, tela, cartón o vidrio, todo este material limpio y seco).En contenedores azules lo No Reciclable, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo toallitas sanitarias o pañales).El sector donde se ubicarán los dobles contenedores estará comprendido por: Avenida Laurencena, Avenida Ramírez, bulevar Racedo y Catamarca. Dentro del mismo se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad.De las 300 toneladas diarias de residuos que se generan en la ciudad, el 30% se recolecta en la zona céntrica, debido a la gran cantidad de edificios y unidades habitacionales.