Finalmente alumnos de escuela pudieron acceder a sus camperas de egresados

Mabel Moreira, la dueña del comerci

Paraná Padres de alumnos de 6to año denuncian que no les entregan camperas de egresados

, habían manifestado a, que no les entregaban las camperas de egresados desde un local de confección de indumentaria de la capital provincial. Este martes, se reunieron en la puerta del local para pedir una respuesta.o se comprometió a entregar lo pautado, este miércoles lo que efectivamente ocurrió. En su descargo había expresado que estaba “atrasada con la entrega, con ellos cumplí el tiempo de entrega de las chombas, pero con el tema de la pandemia, se complicó el ingreso de telas y demás”., en diálogo con, aseveró que hay alegría en las familias ya que “por fin ellos van a tener su indumentaria y la van a poder disfrutar muchísimo. Lamentamos haber llegado a esta instancia de hacerlo público, de convocar a Canal Once; pero hoy se ha podido realizar la entrega”.Era muy importante que se culmine con este conflicto y que ellos puedan tener su campera”, agregó.Mabel subrayó: “Se produjo la entrega tal como yo me había comprometido”., mostró su enorme alegría, al igual que el resto de sus compañeros: “Estamos muy contentos porque después de tanto tiempo, vamos a poder contar con las camperas; vamos a poder disfrutarlas y terminar el año con las camperas como se debe. A las chombas ya las teníamos y ahora vamos a poder tener las camperas”, indicó la chica. Elonce.