Padres de alumnos de 6to año denuncian que no les entregan camperas de egresados

Palabra de la propietaria del local

Padres de alumnos de 6to año de la escuela Scalabrini Ortiz de Paraná, denunciaron a Elonce, que no les entregan las camperas. Además, manifestaron que hay otras dos instituciones en la misma situación. Este martes, se reunieron en la puerta del local para pedir una respuesta.“La dueña del local nos dijo que las camperas iban a estar para la tercera semana de marzo y todavía no nos las han entregado. Desde el año pasado que las venimos pagando y la cuenta se termina de saldar cuando ella nos entregue la indumentaria”, señaló a, una mamá.Según comentó la mujer, la encargada del local “nos dijo que hoy a la tarde nos las iba a entregar, pero como no creemos en su palabra, vinimos todos juntos al local. Ahora nos informó que no las tiene en su poder y recién mañana (miércoles) las va a tener”.Otro padre denunció que “una vez, quería hacer ir a una mamá, a las 12 de la noche, a saldar la cuenta. Era un peligro”. Seguidamente agregó: “a los chicos se le va a pasar el año y no van a tener camperas”.“Si ella no nos entrega la ropa, vamos a ir a Defensa del Consumidor para tomar cartas en el asunto. Los chicos están impacientes y ya no sabemos cómo decirles que no las quiere entregar”.Tras la denuncia de los padres, Mabel Moreira, dueña del local, realizó su descargo en Elonce. “Mi compromiso es entregar las camperas de la escuela Scalabrini Ortiz, mañana”.“Sé que estoy atrasada, con ellos cumplí el tiempo de entrega de las chombas, pero con el tema de la pandemia, se complicó el ingreso de telas y demás. Este miércoles, entregaré lo que les debo”, finalizó.