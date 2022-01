Video: robaron la bomba de una pileta en una escuela de iniciación deportiva

La escuela de iniciación deportiva que pertenece al gimnasio HUPA ubicado en el complejo Thompson, fue blanco de un robo durante la madrugada del lunes. Se llevaron la bomba de la pileta y el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad.“La bomba no tenía un mes y la habíamos adquirido después de mucho esfuerzo. Tenemos cámaras, alarmas y seguridad monitoreada, pero no fue suficiente”, expresó aVerónica Alvarado.Según relató la mujer, el complejo deportivo sufrió reiterados robos, pero en esta oportunidad “se llevaron la bomba que sirve para el filtrado y manejo de poder seguir trabajando. Hoy no pudimos utilizar la pileta”, dijo.Seguidamente, Verónica pidió la colaboración de las personas: “a todo aquel que le ofrezcan una bomba y que la vea barata, sepa que es robada. Nosotros la necesitamos para trabajary hoy no contamos con los recursos para comprar otra”.La denuncia está radica en la comisaria Octava. “La policía se hizo presente rápidamente en el domicilio. Tenemos el nombre y apellido de la persona que fue, porque las cámaras la captan bien”.