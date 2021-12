Once por Todos: la Bolsa de Cereales donó 4.200 pañales al hospital San Roque

El agradecimiento del voluntariado del hospital San Roque

Beneficiarios de Once por Todos

Qué se puede donar

Transmisión

En el día previo a la gran fiesta de la solidaridad que cada 8 de diciembre se vive en Paraná, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos hizo entrega de 4.200 pañales para prematuros y recién nacidos que serán donados al voluntariado Santa Rita del hospital materno-infantil San Roque.“Nos pareció una buena opción que la donación vaya a una institución a la que asisten personas de distintos puntos de Entre Ríos, como lo es el hospital San Roque, porque esta es una entidad que representar a varios sectores de la provincia”, comunicó ael presidente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Diego Maier.“Si todos ponemos un poquito, que para las instituciones que lo reciben es mucho, la unión de todo hace que sea importante”, valoró Maier al instar a “que se sumen más instituciones y empresas para que el beneficio pueda ser multiplicado por la cantidad de aportantes que haya”.En ese sentido, el titular de la entidad comentó que, “a lo largo del año, la Bolsa ha tenido participación en escuelas rurales o proyectos en conjunto con el INTA al ser sponsor de actividades vinculadas a la actividad rural”. “Acompañamos las actividades que hacen a la ruralidad y a la capacitación de la gente para el arraigo en las escuelas rurales”, ponderó.“La Bolsa es una entidad que en 2019 cumplió 40 años y es pionera en una actividad que después comenzaron a desarrollar otras Bolsas, como lo es el SIBER, un sistema de información por el que a través de 82 centrales meteorológicas distribuidas en todo el territorio provincial se provee de información sobre las variables meteorológicas y cómo eso incide en la producción; además, hace estimaciones a nivel departamental sobre la producción de los distintos cultivos”, detalló Maier al explicar que esa información “es utilizada por productores, empresas afines al rubro y al ministerio provincial de Producción”. “Se trata de dar soporte a la producción a través de una red de 300 colaboradores, ingenieros agrónomos, que también suman información desde distintas zonas; y los profesionales de la Bolsa son los que arman estos informes que semanalmente se dan a conocer. De hecho, este jueves se emitirá el informe número 1.000, lo que será un hito para la Bolsa”, anunció el titular de la entidad.“Los pañales son algo que entregamos a diario durante todo el año, por lo cual es fundamental para nosotros porque la demanda es permanente; si bien recibimos porque la gente es generosa, así los entregamos”, explicó la directora del voluntariado Santa Rita del hospital San Roque, Lilian Benítez.El voluntariado presta servicio en el nosocomio de 9 a 11 y de 14 a 16hs. “Se necesitan elementos de higiene, entre estos, oleo calcareo, además de alimentos no perecederos como yerba, azúcar, galletitas. Y pedimos que las donaciones que lleguen estén en muy buenas condiciones porque es la forma en la que se las entregamos a los niños”, remarcó Benítez.Por su parte, la cara visible de Once por Todos, Claudia Luero, instó: “Que las entidades se sigan sumando porque este es un esfuerzo monumental; hay cajas visibles en los negocios y supermercados y ese es el camino por el que la donación llega un día previo al 8 de diciembre. También hay 16 farmacias en las que se puede comprar un elemento de higiene personal y depositarlo”.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades. Los Totora, Monchito Merlo, Los Príncipes y la Banda de la Policía de Entre Ríos estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios deEl 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.