“Corremos por Todos”: Escuela de Atletismo se suma a ayudar

Detalles de la actividad de las postas, el 7 de diciembre:

Los equipos se podrán formar de la siguiente manera:

Cómo se suman a Once por Todos

Paraná La escuela La Delfina hará su aporte solidario a Once por Todos

Paraná UTEDyC donará 300 litros de lavandina para Once por Todos

Paraná Centro de Capacitación de UPCN se suma a Once por Todos con una colecta interna

Paraná Plaza Mártires de Malvinas será punto de recepción el 8 de diciembre

Beneficiarios de Once por Todos

Qué se puede donar

¡Pero eso no es todo!

Transmisión

, en diálogo con, aseguró que el martes 7 de diciembre, “como cada año lo hacemos, estaremos con una actividad especial de cara a Once Por Todos. Estaremos con las postas, esta vez en la modalidad de circuito en arena, en césped, con pequeñas barrancas, en el predio del Thompson. Será sumamente entretenido”.Los interesados pueden preinscribirse en la página de Facebook (Cooperadora Escuela Atletismo Paraná) o si no, ese 7 de diciembre desde las 17, “estaremos anotando a los equipos”, dijo.- 17 hs: Concentración y ratificación de inscripciones- 18 hs: Largadas por Categorías.Las distancias serán:- 1 Km cross- 2 Km cross- 3 km crossLa posta deberá estar formada por 3 personas (una persona por distancia)La carrera será dividida en 4 categorías, con largadas y llegadas diferenciadas por categorías.- CATEGORÍA "F" (3 mujeres)- CATEGORÍA "M" (3 varones)- MIXTA "F" (2 mujeres + 1 varón)- MIXTA "M" (2 varones + 1 mujer)1Km: El participante deberá ser mayor de 12 años*.- 2 y 3 Km: Los participantes deberán ser mayores de 15 años.Habrá medallas y premiación para los integrantes de los primeros puestos de las 4 categorías.Se puede colaborar conLa inscripción se hará efectiva una vez que se entregue la donación.Las donaciones serán recibidas el mismo día del evento, en Complejo Thompson (Zona pileta).Hicieron extensiva la invitación “a todos los corredores, grupos de corredores y todas aquellas personas que deseen participar, divertirse y por sobre todo quieran colaborar con ésta noble causa, que es ayudar a quienes más lo necesitan”, aseguró Caruzzi.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades.estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios deEl 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará unaLa transmisión será por