La escuela La Delfina hará su aporte solidario a Once por Todos

La escuela primaria Nº 195 “La Delfina” dice presente en la edición 2021 de Once por Todos y este año hará una colecta para sumar su aporte a la jornada solidaria del próximo 8 de diciembre.María Carolina Bravo, del equipo directivo, contó que “muchas veces hemos sido beneficiados con lo que se ha recolectado en Once por Todos y este año nos toca abrir las puertas como comunidad, por eso invitamos a las familias, docentes y vecinos de la escuela que puedan colaborar, a traer su donación a las cajas que estarán en el establecimiento” ubicado en barrio Las Flores.Tras ello, destacó que en la escuela “permanentemente trabajamos los valores, son ejes transversales en nuestro curriculum, sobre todo la solidaridad. No hay donar lo que nos sobra, sino lo que todos tenemos y le está faltando al otro”.Finalmente, contó que le solicitaron a los alumnos y docentes “que traigan un jabón de tocador y lo que puedan donar para que las instituciones beneficiadas puedan cubrir sus necesidades”.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades.estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios deEl 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará unaLa transmisión será por