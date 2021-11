Once por Todos: escuela de la Sociedad Española se suma con una colecta interna

Paraná El Club Palermo se une a Once por Todos con una colecta interna

Cada vez más instituciones se suman a Once por Todos. Tal es el caso de la comunidad educativa de la escuela privada Nº 156 “Miguel de Cervantes Saavedra” de la Sociedad Española de Paraná, la que organiza una colecta interna de pañales, alimentos no perecederos y elementos de higiene, los que serán entregados a los beneficiarios de la gran fiesta de la solidaridad.la directora Paola Berna.Por su parte, la seño Natalia ponderó: “Los chicos viven la solidaridad todos los días, desde lo más simple como lo es ayudar a un compañero o hasta la venta de pizzas, lo que es muy productivo”.“La solidad es ayudar a otros sin recibir nada a cambio”, dijo Ema. Mientras que Tomás, instó: “Hay que ayudar para mejorar a todas las personas de la ciudad”.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades. Los Totora, Monchito Merlo, Los Príncipes y la Banda de la Policía de Entre Ríos estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios de