Club Rowing se suma a Once por Todos:colecta interna y recepción de donaciones

Más instituciones deportivas le dicen que “Sí” a la solidaridad y se suman a Once por Todos. En esta oportunidad, el Paraná Rowing Club realiza una colecta interna, aunque también abre sus puertas para que la comunidad se sume con donaciones.Viviana, quien forma parte del departamento de la Solidaridad, del Rowing Club, contó aque el área de la institución deportiva “se crea a partir de agosto de este año, que está abocado a participar en la mayoría de las campañas en que podamos hacer partícipe al socio. Como permanencia en la solidaridad, ya ternemos este departamento ya creado en la institución”.De la misma manera afirmó que se suman a Once por Todos porque “colaborar hace bien. La población siempre recibe con agrado estas oportunidades para poder colaborar con al gente que lo necesita. El socio siempre participa. Lo tenemos como experiencia, a partir de agosto hemos estado colaborando con juguetes, también estamos con la campaña ‘Mil x Mil, con mil manos aportando para un merendero de los costeros. Sentimos que a la gente nos hace bien esta acción”.Ene l club “hay corazones que laten muy fuerte, porque es bueno ayudar al prójimo, ayudarnos entre todos. Nos sumamos a la campaña Once por Todos como lo venimos haciendo de forma consecutiva a través de nuestros deportistas, a través de los socios”.No sólo en la sede están recibiendo donaciones, sino además en la subsede Tortuguitas. “Si bien lo vamos a hacer de manera interna, también queremos invitar a la comunidad paranaense, a acercar su donación. Serán muy bien recibidas”, dijo Claudia.Entre las donaciones que reciben, ponen especial énfasis en los pañales y elementos de higiene personal, aunque “se pueden acercar también elementos no perecederos”, destacaron.En cuanto a la experiencia de años anteriores, indicaron que “siempre nos hemos sumado a partir de las subcomisiones deportivas. Los días previos al 8 de diciembre asisten los chicos a los entrenamientos, los socios que vienen a la playa. Dejamos un punto donde pueden colaborar”.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año,. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará una tLa transmisión será por