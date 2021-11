Once por Todos en marcha: se realizó una reunión con voluntarios

Beneficiarios de Once por Todos

Una nueva edición de la jornada solidaria más importante de la provincia está en marcha. En ese marco, se realizó este lunes una nueva reunión organizativa de Once por Todos. Esta vez se trataron cuestiones vinculadas a la organización y distribución de donaciones en la Sala Mayo con voluntarios.“Hace 17 años que formamos parte de Once por Todos. En esta nueva edición, estamos diagramando los protocolos para poder recibir las donaciones”, indicó aRosa Sosa de Reyes de una organización.Según contó, el próximo 8 de diciembre estarán encargados de los “Carritos Solidarios”. “Todos aquellos que quieran colaborar, podrán comprar su donación en los supermercados donde estemos y al salir depositan los elementos. No podemos recibir nada de afuera”, explicó.Para Rosa, colaborar es una acción que “nace del corazón. Es estar dispuesto a ayudar a otra gente que lo necesita”, dijo. Seguidamente agregó: “ayudar hace bien, porque vos le ofreces lo que la gente necesita y no tiene”.Por su parte, Denis Cano de Rotaract Paraná, comentó que la asociación también estará colaborando en los supermercados. “La idea es estar todo el día, así que nos vamos a ir rotando con otros chicos”.“Participamos todos los años y como el año pasado no pudimos estar, en el 2021 ratificamos nuestro compromiso. Personalmente, quiero devolver a mi ciudad todo lo que recibí”, mencionó.Mariano, de la Facultad de Ciencias Económicos, manifestó que “es el cuarto año que participamos. En esta oportunidad estamos en la organización de sala y la colaboración en supermercados”.“Participar de esta jornada solidaria es una linda experiencia. Es el mejor mecanismo que tenemos para ayudar y colaborar”, finalizó.Emilce, colaboró en 2019 en Sala Mayo y en 2020 en los supermercados. “Fue una experiencia muy linda la del año pasado, porque interactúe con los clientes y me dio mucha satisfacción”.En esta oportunidad “esteremos de nuevo en Sala Mayo”. “Cada uno ocupa su tiempo en lo que más le gusta, nosotros ayudamos a los que más lo necesitan. Eso nos alegra mucho y volvemos con el corazón lleno”.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año,. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará una tLa transmisión será por