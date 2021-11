Once por Todos: plaza de Bajada Grande será punto de recepción de donaciones

Beneficiarios

Cada vez falta menos para una nueva edición de la jornada solidaria y muchas instituciones aportan su granito de arena para los beneficiarios de Once por Todos. Las manos solidarias son se detienen y vecinos de Bajada Grande colaboran en la jornada. Según detallaron el 8 de diciembre estarán recibiendo donaciones en la plaza ubicada en avenida Estrada y calle Grierson, contigua al hospital, desde las 9 hasta las 16 horas.La gran fiesta de la solidaridad vuelve a la Sala Mayo de Paraná. Será una edición para volver a encontrarse en el tradicional lugar de Once por Todos y unir las manos para ayudar como hace 17 años y de esa manera, ratificar que Ayudar Hace Bien.El presidente de la vecinal de Bajada Grande comentó aque “los lunes, miércoles y viernes se sirve la merienda a unos 130 niños, la que consiste en una taza de leche y algo elaborado, como pan casero, tortas fritas o galletitas; y los jueves a la mañana se entrega la vianda a unas 300 personas”.“Notamos una demanda bastante importante en el barrio dado que, al cerrar los comedores escolares, muchos se acercaron a la vecinal con la demanda de poder conseguir algo para comer, sobre todo para sostener a los niños y los adultos mayores”, indicó en relación a la tarea que realizan.“Hace dos años trabajamos en la cocina para la entrega de viandas, y cuatro años con la entrega de la copa de leche; seguimos sosteniendo la labor porque en algunos casos, la única comida que tienen en el día es que vienen a buscar acá”, reconoció al dar cuenta que “los recursos provienen del municipio, de la organización social Barrios de pie y gracias a las donaciones de vecinos”.“Me llena el alma el ayudar a otras personas, saber que estamos haciendo algo por el otro. Nuestra consigna es la de ayudar a ayudarnos”, valoró Benítez.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada "María Reina Inmaculada 99"- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.