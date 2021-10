La bajante dejó al descubierto los restos de un muelle de carga en Bajada Grande

"El mejor puerto natural desde siempre"

Al rescate de la historia

Imágenes de la estación Bajada Grande

Lano para de sorprendernos con los tesoros históricos que deja al descubierto.recorrió losque construyó la empresa del Ferrocarril Central de Entre Ríos, en Bajada Grande, en el siglo pasado, y que debido a la retirada del curso de agua, nos permite rescatar una parte del esplendor de nuestra historia.“Esto comenzó cuando Concepción del Uruguay dejaba de ser la capital de la provincia de Entre Ríos y la trasladan a Paraná. Racedo, un gran impulsor de la modernización, empieza con la construcción del ferrocarril Paraná-Concepción del Uruguay y Paraná-Racedo”, historizó el profesor Julio Ruberto.La Estación Bajada Grande está ubicada en el kilómetro cero del ramal ferroviario “U-5” y fue inaugurada en la gestión de gobierno del General Eduardo Racedo en 1887, por la ley del 12 de junio de 1883, en tres tramos. Según resume el sitioel 1 de noviembre de 1888 comienzan a circular trenes de recreo entre la estación de Paraná y la de Bajada Grande.“En la estación de calle Racedo paraba el tren, pero las locomotoras no podían girar, entonces, además de venir hasta el puerto, acá había un redondel donde, con la fuerza de varios maquinistas, la rotaban para que la locomotora saliera camino a Concepción del Uruguay”, explicó en relación al, publicóEn ese sentido, Ruberto comentó que “junto con los pasajeros venía la carga del interior de las diferentes estaciones donde estaban nucleados la mayoría de nuestros abuelos inmigrantes que producían mercaderías que se cargaban en estos puertos en barcos que las llevaban a Europa o a Brasil”.“Esta ciudad fue el mejor puerto natural desde siempre, con lo cual, era normal que confluyeran los barcos por esa vía fluvial con el ferrocarril y en ese lugar unían la fuerza de las personas que venían por el río con barcos más grandes y locomotoras más poderosas que raían vagones con distintas mercaderías”, destacó el historiador.. “Estos, o el chacú como le decían los guaraníes; no es madera que haya llegado de otros lugares”, remarcó al argumentar lo valioso de “preservar” estos registros históricos. “En Paraná llegó a haber más de tres mil obreros de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Negables, que eran los que diseñaban y encaraban estas construcciones”, ponderó.Ruberto integra un grupo llamado “Rescate de la historia” cuyos integrantes cuentan con “candados, una pava de fundición y herramientas que provenían de Inglaterra y facilitaban a los obreros estos trabajos para la colocación de las bridas y tornillos” de la estación de carga que se emplaza en Bajada Grande.En ese sentido, el profesor comentó “la Bolsa de Comercio de Rosario de 1910 ponía el precio al cereal en el mundo”. “Estos puertos y ferrocarriles contribuían a la producción de cereales para venderle al mundo y nosotros le poníamos el precio de lo que queríamos que nos abonaran, y los demás estaban de acuerdo”, destacó.“Llegó a haber 16 plantas de fabricación de ladrillos-tejas, como Coceramic. Había un apostar al futuro y lo tuvimos como cuando encaramos la construcción de Túnel Subfluvial junto a la provincia de Santa Fe, mientras se levantaba los Palacios de Educación y Tribunales”, destacó Ruberto al preguntarse: “Qué nos pasó para que nos contenemos con poner diez centímetros de asfalto en algún camino. No hay una obra importante en la provincia para generar trabajo que nos haga sentir orgullosos como la fue la realización de estas obras”.