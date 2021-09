Otros 1.000 paranaenses completaron el esquema de vacunación con Sputnik V

Otras 1.000 personas convocadas con turnos completaron su esquema de vacunación contra el Covid-19 con Sputnik V en la Escuela Hogar de Paraná. A la nota de color del día la puso Edgardo quien, con una máscara, acompañó a su hija “del corazón”, Priscila.“Estamos más tranquilos porque se vacunó. Ella tiene 23 años”, manifestó ay acotó que la joven tenía miedo de aplicarse la vacuna. “Ella es mi sol. Cuando empezó esta pandemia yo había comprado una carpa, así que hacemos campamento en el fondo de casa. El único que salía era yo, a trabajar, pero siempre cuidándome y andaba con el barbijo adentro de casa. Soy barrendero de calle Montiel desde hace 17 años y hago trabajos de jardinería”, contó el hombre.Remarcó que “ahora ya estamos los tres vacunados con las dos dosis. Igual, no hay que descuidarse, porque nos podemos llevar una sorpresa”, pero enfatizó que el mensaje siempre debe ser positivo. “Esta es una prueba bastante dura para todos”, expresó.“Completo el calendario. No me ofrecieron combinar, pero ya era hora de completar el calendario. A mi me daba lo mismo cualquier vacuna”, comentó un hombre que trabaja en un estudio contable y acotó que “en mi caso lo laboral fue más o menos. Ahora va bien, pero hay gente complicada”.En tanto, una mujer señaló que “prefería no combinar. Sentía que lo correcto era terminar mi plan de vacunación con lo que comencé”. Asimismo, otra señora manifestó que “por ahora no creo que en el corto plazo pueda llegar a Estados Unidos, así que no me interesa que no dejen entrar a ese país a quienes tienen esta vacuna”.Un peluquero declaró que tampoco le preocupa la posible determinación de Estados Unidos. Y contó que durante el inicio de la pandemia “fue complicado, porque tuvimos un tiempo en el que no pudimos trabajar. Hoy, por suerte, se va normalizando y se nota que al habilitar más actividades la parte laboral funciona mejor”.Walter, agente sanitario, indicó que el sábado también habrá jornada de vacunación con turno de primeras dosis “pero todavía no sabemos de qué vacuna”.Finalmente, los encargados de la vacunación confirmaron que “extraoficialmente” les dijeron que esta era la última jornada en que estaba la carpa del Ejército. “Se volverán a armar los gazebos”, manifestaron, al tiempo que resaltaron que “la carpa nos cubrió del frío y el viento en invierno. Estamos muy agradecidos, porque pudimos resguardarnos”.