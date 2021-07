Desgarrador testimonio tras ser apuñalada por su hija: "Pedí ayuda muchas veces"

El día de ataque

Una mujer de 35 años que padecería problemas psiquiátricos, atacó a su madre mientras dormía, a golpes y con un cuchillo, en una vivienda del barrio Mosconi de Paraná. Ocurrió en mayo de este año.Tras sobrevivir al ataque y recuperarse de las severas heridas que sufrió, Hilda, su mamá, asegura que en reiteradas ocasiones solicitó ayuda y nadie la escuchó. Ahora Penélope está alojada en la Unidad Penal Nº 6.En diálogo con el programa, de, expresó que “soy una sobreviviente, tuve un Dios aparte.”.“Le dije a una fiscal en marzo, cuando mi hija andaba desnuda en Santa Fe, que la fuimos a buscar con mi nieta. En ese momento no la encontré. Me puse en contacto con una chica de seguridad de la Terminal y me dijo que la habían mandado en colectivo a Paraná. La fui a buscar y me dijo la fiscal que la habían agarrado y la habían llevado al Hospital Escuela de Salud Mental. Después la encontré en la Terminal porque ya se había escapado”, relató.Ese día “andaba toda sucia. Yo la traje a casa, la hice bañar. Después se fue de nuevo, le pegó a una chica por la Terminal. Esa chica la denunció y la llevaron a la cárcel.”.Ella no tenía que hacerme esto. Después de que me atacóMe dijo que me quede tranquila que del Penal no va a salir por ahora. Yo no quiero que la larguen”, manifestó.Remarcó que en varias ocasiones se acercó a instituciones para pedir ayuda y que puedan hacer un tratamiento para que su hija se recupere, pero en ningún lado le brindaron una solución. “”, dijo.Pidió que “”.“Yo no más me rompí el lomo toda la vida por ella y me hizo esto. A los 16 años se juntó con un pibe, ahí tomaban, se drogaban. Empezó todo ahí”, agregó.Respecto al día en que su hija la agredió ferozmente, recordó: “despedí a mi pareja porque se iba a repartir el diario. Vine hasta la mesa, había un cuchillo y en la pared había una llave para que ella entre tranquila. Pensé en sacar y guardar todo, tuve un presentimiento. Después dije no, para qué lo voy a sacar si hace cuatro días no viene y no la veo. A los segundos me arrepentí y lo vine a sacar. Cuando estaba en eso veo que mete la mano por la ventana y saca la llave para entrar a casa. Veo que se va para el fondo, hacia su dormitorio. En ese mismo momento se me llenó el tanque de agua, salí a cerrar el caño”.Cuando ingresó a la vivienda dudó otra vez. “La mente me decía que cerrara con llave, que me encierre. Y yo pensaba que para qué si hace días no la veía. Fui y me acosté en mi cama, ando media renga de la pierna.”, indicó.En ese entonces, lejos de asustarse, decidió saludarla. “”, relató la mujer aHilda recordó que su hija, años atrás, mató a un hombre. “Purgó su condena, yo estuve al pie del cañón con ella. Vivió nueve años en calabozo. Siempre pregunté por qué no la ponían en una celda con las otras internas y me decían que no era apta para convivir con el resto.”, informó.La mujer manifestó que a partir del ataque tiene miedo: “cada vez que alguien entra al dormitorio tengo temor a que sea con un cuchillo y me haga algo”.Solicitó atención psiquiátrica y asegura que tampoco ha vuelto a estar bien físicamente desde aquel día.“Me lastimó entera. Al paladar me lo partió entero, los huesos están lastimados, tienen un surco. La cara me quedó en dos pedazos.A mí casi me mata sin decirme una palabra y soy su madre. Me apuñaló la cabeza por todos lados, es una asesina.”, finalizó.