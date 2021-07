Sin colectivos durante el fin de semana largo: sigue el paro de choferes

Los usuarios del transporte de pasajeros están sin servicio desde el primer minuto de este miércoles por un paro que resolvió implementar la filial Entre Ríos de UTA.



La Secretaría de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria por el término de 15 días. En la tarde del miércoles se llevó adelante una reunión donde "no hubo acuerdo y continúa la medida de fuerza", confirmó a Elonce TV Sergio Groh, secretario gremial de UTA.



“La empresa manifestó que no tiene dinero y que las recaudaciones no alcanzan. Los subsidios nacionales que están destinado al pago del sueldo y aguinaldo, todavía no llegaron”, expresó ese día el dirigente.



Groh, manifestó que “nos sorprende que los subsidios se demoren tanto. Cuando se firmó el acuerdo en paritarias, se estableció que el pago estaría habilitado el cuarto día hábil de cada mes. Eso no sucedió y los trabajadores no cobramos nuestros sueldos y aguinaldos”.