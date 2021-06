Dueños de gimnasios se manifestaron en caravana por las calles de Paraná

Los dueños de gimnasios se manifestaron por las calles de Paraná para reclamar que les permitan desarrollar la actividad.“Queremos hacer escuchar nuestra voz en la ciudad, no solo mediante esta protesta adentro de los vehículos, ya que nadie se baja, sino también presentando un recurso de amparo en la Justicia pidiendo que nos expliquen los fundamentos en los que se basan para decir que los gimnasios son fuentes de contagio, no teniendo en cuenta que son lugares de cercanía”, dijo ael secretario de la Cámara de Gimnasios de Paraná, Diego Scocco.Argumentó que “el DNU pretende cortar con la circulación de la gente y vemos un movimiento totalmente normal en la ciudad. La única actividad económica que está cerrada son los gimnasios. Somos de cercanía y no generamos riesgo de contagio”, subrayó.Recordó que “desde el año pasado venimos insistiendo en demostrar con números reales y estudios científicos la importancia de la actividad física y el casi inexistente índice de contagio que existe dentro de los gimnasios por los buenos protocolos que tenemos”.Acerca de los locales que abrieron el lunes, justificó que “es por el desconocimiento de las razones. Los colegas están muy al límite. Estamos muy endeudados y temen por la fuente laboral. Queremos volver a trabajar. No entendemos esta situación”, completó.