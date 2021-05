Video: así trasplantan árboles de calle Racedo en plaza Mujeres Entrerrianas

Este sábado por la mañana comenzaron los trabajos para la ejecución del traslado de árboles de bulevar Racedo hacia la plaza Mujeres Entrerrianas de Paraná.conoció la máquina que se usa para realizar la tarea para el trabajo de replantar árboles. Se trata de un equipo de grandes dimensiones, específico para esta tarea y se busca no dañar el árbol.“Es un equipo trasplantador quey sirve para mover grandes árboles. Sacando 7 toneladas de tierra y evitamos que el ejemplar se dañe”, dijo el responsable de la maquina aEn este sentido, señaló que dependiendo las características de los árboles es que se pueden trasplantar con esta máquina, “si no está dentro de las dimensiones del equipo, la extracción se realiza con una retroexcavadora”, sumó y agregó que la empresa encargada del operativo es oriunda de Lomas de Zamora y son especialistas es estas tareas.En cuanto al procedimiento, sumó que una vez que el árbol se extrae, “, además les colocamos un antishock y hormonas, para que los árboles se recuperen rápidamente”.A su vez, sumó que “en esta época los arboles no sufrirán nada, porque toda su savia está en las raíces”.Además, resaltó que la clave de la replantación de árboles es “el mantenimiento posterior, hay que hidratarlos con 250 litros de agua y después seguir con lo mismo. También hay que tener en cuenta que este suelo no es permeable entonces no hay que sobrepasarlos de agua”.En cuanto a los y trabajos, dijo que junto a su empresa realizó diversas tareas en Córdoba, Salta, y en Tamaiken,” Vamos más de 15.000 árboles en los últimos 30 años”, destacó.En tanto, Maximiliano Argento, referente del municipio contó que “contratamos una empresa que tiene maquinarias específicas. Hoy se trasladan unos 8 árboles y se sigue el lunes”.